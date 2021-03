Un desenlace con buenas vistas

Una situación de relativo privilegio. Eso es lo que se ha ganado a pulso el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, de cara a afrontar el tramo final de la competición en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que se avecina en los próximos días tras la pausa reflexiva que puede suponer para los blanquiverdes la disputa de la Copa de España que se está celebrando en Madrid. Por mérito propio ha conseguido el equipo de Josan un puesto de cierta tranquilidad, gracias a los resultados obtenidos en la fecha más reciente, que dejan dos victorias y un empate en los tres últimos compromisos, así como 10 de los últimos 15 puntos obtenidos. Ahí es nada.

No cabe duda que todos estos argumentos no deben hacer que el equipo caiga en una posición de excesiva confianza, ya que la línea a seguir debe ir por mantener esa tensión competitiva en todo lo que resta de campaña, y que fue indudablemente el punto diferencial que permitió superar a Jimbee Cartagena o Ribera Navarra. Eso sí, dicha rigidez, traducida sobre la cancha en concentración, no debe confundirse con la presión que suponía en fechas anteriores ocupar la plaza de play out, o peor aún, una de las de descenso directo. Ahora todo se puede ver con una perspectiva más clarividente.

Buenas vistas para el desenlace. Eso es lo que tiene el Córdoba Patrimonio en sus manos, ya que partirá desde el puesto de mayor privilegio quizá entre todos los que se juegan directamente la permanencia. El cuadro califa ocupa actualmente la décimo tercera posición con 26 puntos, con uno de ventaja sobre Burela y dos de Ribera Navarra, equipo que define ese play off de permanencia.

Además, ya ve a cinco de distancia a Peñíscola, con el que tiene el gol average ganado, y a ocho a UMA Antequera, contra el que aún tiene que verse las caras en las próximas fechas. Aún más abajo se encuentra O Parrulo Ferrol, que también recibirá a los cordobeses, y que está casi desahuciado con apenas 13 puntos sumados. Por si fuera poco, la situación es más propicia si cabe al tener dos partidos más que disputar que gallegos, navarros y castellonenses. Por tanto, el margen de crecimiento habla muy a favor de los de Josan.

Y mirando hacia arriba, también le quedan dos enfrentamientos que pueden resultar vitales contra Industrias Santa Coloma y Jaén FS, que están en los puestos undécimo y duodécimo con 28 puntos. En el caso de los catalanes, también son dos partidos los que tiene de margen el Córdoba Patrimonio, por uno más con los jienenses. Sin duda, motivos para creer en un tramo final decisivo pero con muchas papeletas para hacerse con el preciado premio.