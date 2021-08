Josan González: “Hemos perdido un poco el orden, pero no la identidad”

De ser un vendaval a verse empujado por el viento. Quizá sea ésta la mejor síntesis del primer encuentro de preparación para su tercera campaña en Primera de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). Porque el Córdoba Patrimonio de la Humanidad inicia su ciclo de amistosos con la alegría que siempre supone un triunfo y a la vez con una serie de sensaciones contrapuestas. El conjunto blanquiverde supera al Betis B con un ajustado 5-4 logrado en el último suspiro y desde el punto de penalti después de llegar a vencer de cuatro en el primer acto. La contienda depara, por tanto, muchos detalles por mejorar de aquí al comienzo del campeonato de la máxima categoría y en eso es en lo que hace hincapié el entrenador califal, Josan González.

Como suele decirse, los resultados son lo de menos en pretemporada. Bastante más importante en este período es la imagen del equipo, la versión que ofrece en la pista y su evolución. Un hecho éste al que hizo referencia el técnico del Córdoba Patrimonio de la Humanidad después de un duelo que, por cierto, albergó Hinojosa del Duque. “Al final, la pretemporada está para este tipo de cosas. Creo que hemos hecho un primer tiempo muy bueno, con todo el plan de partido que teníamos de estas dos semanas, y a partir del 4-0 hemos bajado bastante”, expuso el preparador de Puente Genil. Josan González admitió un descenso paulatino de su equipo en el apartado físico, lo que no deja de ser habitual también en esta época.

“Es verdad que hemos perdido un poco el orden”, no dudó en confesar, no obstante, el entrenador del conjunto blanquiverde. Sucedió sobre todo en la segunda parte, en la que el Betis B consiguió anotar tres goles para igualar el 4-1 con que acabó el choque al descanso. Con todo, el técnico consideró que sus jugadores mantuvieron su sello en todo momento. “Lo que no hemos perdido es la identidad, ese sacrificio, esa pelea de cada balón independientemente de estar más acertados o no. Creo que tenemos que quedarnos con las cosas buenas que hemos hecho en el primer tiempo”, resaltó Josan González después del partido. Y entre los apuntes positivos estuvo la participación de los futbolistas del filial, “que han rendido a un nivel muy alto”.

Pero no significa esta perspectiva obviar los errores o los defectos. A la corrección de los mismos se va a poner enseguida el conjunto blanquiverde, con la relativa calma de que tiene más de un mes por delante hasta el inicio del campeonato de Primera. “Y lo que no hemos hecho tan bien, tenemos que darle una vuelta”, comentó el entrenador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad. “Tenemos que seguir trabajando. Para eso estamos en pretemporada, para ir encajando las tuercas y llegar al principio de la liga a tope”, zanjó el técnico. El sábado tiene el cuadro califal una oportunidad de avanzar en este sentido pues entonces se mide al Unión África Ceutí en Carcabuey.