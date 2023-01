La Copa del Rey y un verdugo para el Córdoba Patrimonio

La Final Four, en juego y con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad siendo un año más el principal protagonista de una competición que está llamada a ser muy importante dentro del seno blanquiverde. Los chicos dirigidos por Josan González no están atravesando un gran momento a nivel de sensaciones, siendo la derrota la tónica general de un equipo que, esta misma semana, tendrá una oportunidad única para realzar la pobre dinámica vista en la actualidad. Para ello, el cuadro califal recibirá en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre al Noia Portus Apostoli, rival que, a pesar de ser recién ascendido a Primera División, ha ganado los dos enfrentamientos disputados durante esta temporada a los cordobeses.

Un sorbo distinto para revitalizar el rumbo

Los octavos de final aguardan a los guerreros blanquiverdes y esta eliminatoria podría ser el punto de inflexión que tanto necesitan, aunque tendrán un duro rival enfrente que ya sabe lo que es vencer a un rival directo por la permanencia esta temporada. Y es que el Noia Portus Apostoli comenzó la temporada en Primera División visitando a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que se vio sorprendido por el ímpetu de los gallegos en la jornada inaugural de la máxima categoría de este deporte a nivel nacional. Sin embargo y con la intención de doblegarlo para hacerse con el gol average, los de Josan González pisaron la pista del Pabellón Municipal Agustín Mourís en busca del triunfo, pero, en cambio, el resultado fue el mismo, con victoria para la escuadra de Marlon Velasco.

Aun así, la Copa del Rey es otra competición, otra manera de vivir los partidos, sabiendo que únicamente valdrá lo que pase el próximo miércoles sobre la pista. 40 minutos a tiempo parado, nada más. Lo que ha pasado anteriormente no sirve para nada y a eso mismo se intenta agarrar un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que, a lo largo del pasado curso regular, estuvo a punto de llegar a la Final Four cuando recibió en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre a Industrias Santa Coloma con motivo de los cuartos de final del torneo del KO, pero, una vez más, la suerte no estuvo de lado de los blanquiverdes, ya que el cuadro catalán pudo vencer a los locales en un partido loco (6-7).

Por otro lado y con el objetivo de vivir este encuentro con mayor intensidad, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha decretado que esta eliminatoria entre dentro del abono de la temporada presente, mientras que los jóvenes menores de 14 años podrán acceder de manera gratuita. Para todo aquel interesado en ir que no reúne estos requisitos, la entrada asciende a tan solo cinco euros. No hay excusas para vivir desde Vista Alegre un nuevo partido donde los blanquiverdes quieren seguir haciendo historia.