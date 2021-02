El Deportivo Córdoba, ante un tramo decisivo

Tiempo para reflexionar. Tiempo para coger fuerzas y reafirmarse anímicamente. Pero lo cierto es que no lo necesita. La temporada del Cajasur Deportivo Córdoba está un verdadero clímax continuo, pues el equipo se mantiene con serias opciones de finalizar la primera fase en lo más alto del subgrupo. Ahora dispone de algunos días de descanso para recargar las pilas y regresar a la competición en el punto más álgido de forma posible. Una pausa -dado que este fin de semana no tendrá partido- que se produce de forma doble, pues ya el fin de semana pasado no jugó por un caso de Covid-19 en su rival. Así, un pequeño periodo para reactivar y sembrar el camino definitivo para el propósito ineludible del cuadro cajista.

En efecto, el conjunto dirigido por Juanma Cubero no tiene otra cosa en mente que no sea pelear por el ascenso a Primera División. De momento, suya es la primera plaza del Grupo III-B de la categoría de plata con 30 puntos en 12 partidos. Eso sí, cabe puntualizar que su máximo perseguidor, el Atlético Torcal, ocupa la tercera posición con 27 en su casillero, aunque con un encuentro menos y el golaverage a su favor. Un salto que podría certificar este mismo fin de semana ante el CD Hércules de Ceuta, penúltimo clasificado.

Por tanto, la igualdad es máxima en la zona alta de la tabla, ante un tramo decisivo para las aspiraciones del Deportivo Córdoba. Son cuatro los enfrentamientos que restan para el conjunto cordobés, contando con el aplazado ante el CD Camoens. Una fase final que se jugará, además, frente a adversarios de distinta índole.

De este modo, a falta de confirmar la nueva fecha del choque contra la entidad ceutí, el siguiente enfrentamiento del club será frente al Sporting Garrovilla el 20 de febrero a domicilio. En teoría, éste debería ser el encuentro más asequible para las cordobesas, ya que el equipo extremeño es séptimo con apenas ocho puntos. Además, en la ida ya se comprobó la superioridad cajista con un rotundo 11-1 en Vista Alegre.

Posteriormente, la UD La Cruz, segundo clasificado a día de hoy, rendirá visita al feudo capitalino en un choque de altos vueltos, mientras que la primera fase de la competición en Segunda se cerrará con el Deportivo Córdoba viajando a la pista del Guadalcacín, otro equipo situado en la parte alta y que se presupone como candidato a estar en la pelea por la promoción.