Vuelta a la realidad

Lo bonito ha pasado, pero lo verdaderamente importante está aún por llegar. El Córdoba ha podido cumplir dos objetivos que parecían no estar al alcance de su mano a lo largo de la pretemporada en tan solo dos semanas. El cuadro blanquiverde ha levantado por primera vez un torneo copero en El Arcángel y ha tuteado -incluso ha jugado mejor durante la totalidad de la primera mitad- ante uno de los grandes de Primera División y que está compitiendo actualmente en la Champions League. Aun así y después de haber conseguido todo esto, el conjunto califal debe poner sus miras nuevamente en el Grupo IV de Segunda RFEF donde deberá cumplir con la principal meta propuesta, que no es otra que ascender a Primera RFEF. Para ello, los de Germán Crespo deberán vencer en una complicada visita a las Islas Canarias para enfrentarse al filial de Las Palmas.

En efecto. El cuadro califal deberá mantener activa su mirada en lo que realmente es importante. El ascenso a la tercera categoría del fútbol español sigue siendo el principal objetivo de una dirección deportiva que confeccionó una plantilla en busca de esta misma meta, aunque la trayectoria de la actual temporada le ha permitido alcanzar cotas mucho más altas. Aun así, el Córdoba sigue con su camino triunfal en el Grupo IV de Segunda RFEF donde lidera la tabla clasificatoria con 31 puntos, aventajando al Coria, segundo clasificado, en siete y tan solo habiendo perdido únicamente un encuentro. Además, todo esto tiene aún más valor si se mira los partidos celebrados hasta la fecha, ya que el cuadro dirigido por Germán Crespo ha disputado un choque menos que el resto de sus principales competidores. Sin embargo, hay un hándicap muy serio para la siguiente cita liguera de los blanquiverdes.

La acumulación de partidos hace que las piernas de los jugadores que conforman la primera plantilla califal se resientan con el paso de los meses. Por ello, el técnico Germán Crespo ha tenido la duda hasta la última hora de Simo, Javi Flores, Carlos Puga y José Cruz por sendas sobrecargas tras el encuentro ante el Sevilla. Aun así, todos estos jugadores han podido sumarse a la expedición insular, cosa que no han podido decir tanto Carlos Marín como Viedma, Álex Meléndez, Samu Delgado, Álex Bernal y Miguel de las Cuevas. Aun así, estos dos últimos futbolistas, si no hay alguna que otra recaída, podrán vestirse de corto en el próximo enfrentamiento disputado en El Arcángel.

Por su parte, Las Palmas Atlético tiene la salvación como principal meta. El filial amarillo comenzó una nueva temporada en Segunda RFEF con el objetivo bien planteado, lo que le provocó una victoria inaugural y cuatro partidos consecutivos encadenados sin perder en el inicio liguero. Sin embargo, esta buena dinámica dejó paso a una mala para un equipo filial que empezó a tener un bajón a partir del mes de octubre, enlazando cinco choques sin sumar de tres y que le llevó a caer hasta la parte baja de la tabla clasificatoria del Grupo IV. Aun así, la doble victoria ante los otros equipos canarios, UD San Fernando y Mensajero, le permitió respirar en cierto modo, aunque un nuevo tropiezo en casa ante el Antequera, y el empate a cero frente al San Roque Lepe ha traído consigo esa undécima posición que ocupa en la actualidad.

A pesar de la irregularidad, el filial dirigido por Juan Manuel Rodríguez tiene un plantel con bastante calidad individual y que debería estar preparado para conseguir el objetivo principal, que no es otro que no pasar apuros en el Grupo IV. Jugadores como Elejalde, Joel del Pino y Julen Pérez han sido llamados en varias ocasiones por un Pepe Mel, técnico del primer plantel, que no ha terminado de estar convencido con el rendimiento de estos jugadores en la zona ofensiva. Por detrás, Las Palmas Atlético cosecha un doble pivote contundente ocupado Diego Guti, Isaac, Satoca o Abreu, y una defensa con los laterales muy proyectados al ataque. Un equipo entretenido de ver, con algunas lagunas en la fase de repliegue que le darán al Córdoba una oportunidad a la hora de ponerse por delante en el encuentro. Aun así, los de Germán Crespo deberán superar una contienda decisiva y marcada por las bajas.