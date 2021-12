Germán Crespo: "No vamos a llegar físicamente al cien por cien"

"Donde se nos va la vida es el domingo". Ese es el mantra que repite, semana tras semana, Germán Crespo a sus jugadores. El técnico del Córdoba, consciente del importante cambio de mentalidad que supone pasar de jugar ante 17.000 espectadores en El Arcángel ante todo un Sevilla, a jugar en el Anexo del Estadio de Gran Canaria ante un filial, trata de mantener a su plantilla centrada en lo verdaderamente importante, que es lograr el ascenso en liga. "Está claro que la motivación no va a ser la misma, pero estamos intentando hacerle ver a los jugadores que el partido frente al Sevilla era un premio, para disfrutar", ha aclarado el granadino, que también ha añadido que "no hay mayor motivación que sacar esos tres puntos", ya que "hay enfrentamientos en la parte alta" y esa victoria blanquiverde supondría tener "más camino recorrido para ese ascenso".

Más allá de lo psicológico, lo físico también pasará factura tras el mencionado partido copero. El desgaste y las sobrecargas son el denominador común en una plantilla que se empleó a fondo para igualar fuerzas con un equipo de Liga de Campeones. "Es lo que conlleva jugar una prórroga y lo que exige un rival como el Sevilla. Ayer y hoy hemos hecho trabajos de recuperación porque hay jugadores con sobrecargas importantes", ha sido el parte de guerra de Crespo. La enfermería, de nuevo repleta de jugadores blanquiverdes, jugará un papel importante a la hora de confeccionar la plantilla que viaje hacia el archipiélago canario.

Pese a que "hay jugadores que no disputaron minutos y que estarán en Las Palmas", lo cierto es que el equipo no llegara completamente recuperado al partido, tal y como ha reconocido el propio entrenador. "Físicamente no llegaremos al cien por cien", ha declarado, por lo que el filial blanquiverde será clave a la hora de completar la convocatoria. "Ya viene siendo habitual, están entrenando varios jugadores con nosotros, y queremos que su implicación sea máxima. Cuando tienen minutos salen como si fuesen de la primera plantilla", ha afirmado Crespo, alabando la labor de los jóvenes futbolistas. Ganarán importancia de cara a este último tramo antes del descanso navideño ya que hay "jugadores con cuatro tarjetas" que tratarán de forzar la quinta para afrontar así la segunda mitad de la temporada con las máximas garantías posibles.

Aún restarán, como mínimo, dos semanas para que la plantilla vuelva a estar al máximo en cuanto a físico se refiere. Álex Bernal, Miguel de las Cuevas, Viedma y Julio Iglesias están en la última fase de recuperación, y tratarán de volver a la dinámica de cara a ese último arreón antes de final de año. Será fundamental recuperar al máximo de efectivos posibles para que así el resto de la plantilla "tenga más descanso". "A partir del descanso de navidad, que nos vendrá bien, el nivel físico va a mejorar", ha enfatizado el preparador califal.

Carlos Marín, con contacto estrecho de Covid-19, y Julio Iglesias, con un golpe, no viajarán a Las Palmas. Además, tal y como ha reconocido Germán Crespo, prácticamente todos los jugadores tienen molestias tras el partido ante el Sevilla. Pese a ello, al final "van a estar prácticamente todos porque la implicación es máxima y todos quieren estar en los partidos". Además, también le ha dedicado unas palabras a Samu Delgado, que se perderá toda la temporada porque deberá pasar por quirófano. "Como persona está pasando lo peor que puede pasar un futbolista. Está claro que va a ser un tiempo largo, y, a ver si, de cara a la próxima temporada, se encuentra con el grupo y vuelve a jugar a fútbol, que es lo que él quisiese", ha añadido.

También ha habido tiempo de analizar al rival. Las Palmas Atlético, filial del equipo canario, llegará al encuentro como undécimo clasificado, con 17 puntos en su haber. No será un partido sencillo puesto que, "como todos los filiales, es capaz de hacer lo mejor y lo peor", ha puntualizado Crespo. "Puede ser un partido que nos venga bien. Es un equipo con una propuesta de juego valiente, que intentará sacar el balón jugado desde atrás", ha destacado el míster, antes de añadir que "son gente joven y, físicamente, por como estamos nosotros, estarán mejor. No están teniendo los mejores resultados porque están siendo muy irregulares por su juventud".

El césped artificial volverá a ser fundamental en el transcurso del encuentro. El Anexo del Estadio de Las Palmas cuenta con un nuevo campo de césped sintético, lo que, pese a la superficie, beneficiará en cierta medida a los blanquiverdes. "Es un campo de césped artificial nuevo, que va a estar bien para nuestra forma de jugar", ha reconocido, además de añadir que el equipo está ya con ganas de centrarse "solo en la liga" y traer los tres puntos para Córdoba. La plantilla ya está pasando página y, pese a que la resaca copera aún afecta al físico de los califales, los focos y las miradas ya están puestas en el próximo enfrentamiento liguero.