Una victoria para pasar página

Una buena temporada a nivel general que no puede ser manchada por lo ocurrido durante semanas atrás. El Córdoba CF comenzó esta campaña liguera sabiendo que el máximo objetivo era ascender a Primera RFEF por la vía rápida, aunque conocía la dificultad que entrañaba dicha meta. Aun así, el rendimiento que han mostrado los chicos dirigidos por Germán Crespo durante el tramo regular ha sido excelso, consiguiendo un liderato consolidado, ya que aventaja en varios puntos a sus demás rivales directos. Sin embargo, lo ocurrido con la alineación indebida en la Ciudad Deportiva Maspalomas ha hecho que los fantasmas vuelvan a aparecer, pero el vestuario califal tiene una oportunidad de oro para revertir la situación lo antes posible y todo ello pasa por ganar al CD Mensajero este mismo fin de semana en El Arcángel.

Curiosamente, el próximo rival del Córdoba CF fue el que originó toda la polémica con la alineación de Javi Flores frente al San Fernando. Tras una suspensión histórica después de la erupción del volcán Cumbre Vieja, el Córdoba visitó el Silvestre Carrillo en el pasado mes de diciembre, logrando tan solo sumar un punto merced a un penalti provocado por Puga en los últimos instantes del choque. Al término del encuentro y fruto del nerviosismo originado en este trágico final, el colegiado mostró tarjeta amarilla a Javi Flores en los vestuarios, aunque este dato no fue incluido en primera instancia en el acta. El trencilla tuvo que recurrir a un anexo, presentado al día siguiente, en el que se indicaba la amonestación mostrada al jugador cordobés. Todo ello provocó el error humano manifestado por el conjunto califal al creer que el capitán blanquiverde tan solo acumulaba cuatro tarjetas amarillas hasta ese momento y que, finalmente, costó una derrota administrativa ante el cuadro canario.

Por otro lado, este encuentro llega después de que la enfermería blanquiverde se haya vuelto a llenar con jugadores defensivos. Primeramente, José Alonso sigue con su recuperación, y no se espera que se reincorpore con el grupo hasta dentro de varias semanas. La principal ausencia, por su parte y durante esta semana, ha sido Bernardo Cruz. El central cordobés recibió en el entrenamiento del miércoles un fuerte golpe en el tobillo, y, aunque todo parecía bajo control, las molestias parece que han permanecido. Tras completar la sesión del mismo miércoles sin ser atendido, Bernardo ya se ausentó el jueves, y ha vuelto a repetir el viernes y sábado, por lo que se espera que se reincorpore con el resto del vestuario a la vez que José Alonso. Por último, las molestias físicas de Ekaitz Jiménez parece que se han alargado durante la previa ante el Mensajero, aunque, según las propias palabras del técnico Germán Crespo en sala de prensa, hay sensaciones positivas para que el lateral vasco pueda vestirse de corto este mismo domingo.

En lo que respecta al rival del cuadro blanquiverde y tras la destitución del técnico Yurguen Hernández -quien había conseguido el ascenso-, lo cierto es que la llegada del entrenador Josu Oribe al Mensajero parece haber causado un impacto positivo en la plantilla, que aún no conoce la derrota bajo sus órdenes. Tras aterrizar en el conjunto canario el pasado 1 de febrero, este plantel acumula una victoria y tres empates, logrando sumar puntos contra rivales de la parte alta de la tabla como el Montijo o el San Roque Lepe. La figura del delantero brasileño Eduardo Salles se ha tornado en fundamental para el preparador gijonés, ya que sus tres goles en los últimos cuatro partidos han supuesto cuatro puntos para la escuadra canaria, logrando así iniciar la remontada y acercarse a ese mencionado puesto de play out. Por ello, el Córdoba CF no se puede fiar e intentará enterrar las malas sensaciones acaecidas por la alineación indebida.