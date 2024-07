Dónde y cómo ver por televisión al Córdoba CF en Segunda División

El salto del Córdoba CF a Segunda Divisón no solo se está notando no solo en lo deportivo, sino también en todo lo que rodea al club. Por lo pronto, el estadio municipal El Arcángel deberá sufrir un amplio lavado de cara para adaptarse a las necesidades del fútbol profesional, al igual que tendrá que hacerlo el sistema informático de la entidad. Pero no se quedará la cosa ahí. Con la obligatoria instalación del VAR llegará un renovado sistema de retransmisión televisiva que dejará muy atrás lo vivido estas últimas temporadas con plataformas como Footters o FEFTV, de calidad dudosa.

En Segunda División, es LaLiga la que controla todas las retransmisiones televisivas, con un sistema troncal que comparten tanto Primera como Segunda División. Así, la calidad de las cámaras empleadas, de la realización, de la estabilidad de la señal e, incluso, de los propios narradores, dará un salto de gigante hacia adelante. LaLiga se encarga de producir y retransmitir los partidos de Segunda División a través de su canal propio, denominado como LaLigaHypermotionTV, y que se puede contratar con los principales proveedores de televisión por cable.

Así, LaLigaHypermotionTV está disponible, como no podía ser de otra manera, en el paquete de fútbol de Movistar, Vodafone y Orange. Sin embargo, la cosa no se queda ahí, puesto que también se podrá contratar en los servicios de televisión de Telecable, Euskaltel, R, Virgin Telco, MásMóvil, Yoigo, Adamo, Embou, 7Play, Netllar, Ocenas, Finetwork, Hits, Populoos y Guuk. Además de ello, también está disponible en las plataformas de vídeo por streaming Amazon Prime Video y DAZN, previo pago de la suscripción específica para poder acceder al canal de la categoría de plata, así como de la suscripción al propio servicio de streaming.

En todos los canales disponibles mencionados con anterioridad, LaLigaHypermotionTV es un canal propio e independiente que emite los once partidos de cada jornada en directo, así como los seis partidos del play off de ascenso a Primera División, todos ellos incluidos en el mismo paquete. Además, también da acceso a resúmenes de la competición, y programas con los mejores momentos semanales, así como rankings de goles, paradas y contenidos varios. De esta manera, cuenta con un total de cinco diales simultáneos para poder cubrir la programación en caso de solapamiento de contenidos.

Precios y paquetes

Así, todos los cordobesistas que quieran disfrutar del Córdoba CF y de toda la Segunda División al completo en esta próxima temporada, tendrán un amplio abanico de posibilidades que se podrá adaptar a los servicios que ya tengan contratados cada uno de ellos. En caso de que tan solo se quiera contratar LaLigaHypermotion TV, las opción de Amazon Prime Video y DAZN pueden ser interesantes, puesto que ofrecen la suscripción única al canal por un precio de 9,99 euros al mes.

En el caso de las televisiones por cable, las opciones de las ofertas se multiplican, puesto que pueden llegar a incluir el plan de internet propio de cada usuario sumado a la suscripción a la propia televisión por cable. Así, Movistar, Orange TV y Vodafone TV ofrecen la posibilidad de poder disfrutar de todo el fútbol, tanto español como internacional, donde se incluye también el canal de LaLigaHypermotion TV. En el caso de Movistar, ofrece además dos partidos a su elección a través de su canal #Vamos, así como a través de Movistar+.