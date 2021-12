Simo y un idilio para "muchos años"

Otra exhibición colectiva. Otro retrato perfecto de lo que es un equipo con hambre. Da igual cuál sea el rival. Da igual el contexto. Solo vale ganar. Esa es la mentalidad que ha sabido contagiar a la perfección Germán Crespo, y que han asumido todos y cada uno de los jugadores del Córdoba. Y como es lógico, en cada machada grupal siempre hay ciertas personificaciones que sobresalen por encima del resto. Y la de este duelo no es nueva, pues viene siendo, de largo, la gran sensación del plantel blanquiverde en lo que va de curso.

Una vez más, Simo fue protagonista, generando peligro, verticalidad y en esta ocasión también gol. Así, el extremo cordobesista se apuntó el tercer tanto de los suyos, en una perfecta y sutil picada tras aprovechar un gran pase filtrado a la espalda de la zaga del Panadería Pulido. Un tanto que, aunque pueda sorprender, significó su primer gol “en El Arcángel”, el cual se le estaba “resistiendo”, tal y como aseguró el propio futbolista al término del partido.

“Ha sido una jugada muy rápida. Me encuentro el portero delante, la intento picar y ha ido para dentro”, subrayó Simo, quien, no obstante, quiso también recalcar que “lo más importante son los tres puntos y ya está”. Asimismo, admitió que “venía un poco más cargado, pero he intentado gestionar los esfuerzos durante la semana. He intentado ir al máximo, pero me encontraba cargado y han decidido cambiarme”, justificó en lo referente a su sustitución, pese a ser uno de los mejore de su equipo.

Por todas las razones mencionadas, no son pocos los aficionados que viven expectantes sobre la situación del jugador, ya que a nadie le cabe duda que recibirá suculentas ofertas en el mercado de invierno. Totalmente merecidas. "No quiero hablar mucho del tema porque se mal entendieron mis declaraciones”, afirmó el exjugador del Sevilla Atlético, refiriéndose a una entrevista concedida hace algunas semanas al Diario Córdoba y donde habló sobre dicha situación de incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir en enero. “Tengo contrato aquí, estoy muy a gusto aquí y espero seguir muchos años aquí", zanjó.

Sea como sea, de momento, su mentalidad está al 100% en el Córdoba, y así lo demuestra sobre el césped. Su propósito, como el de toda la plantilla, es la promoción, la cual podría darse antes de tiempo si se mantiene esta dinámica. "Ojalá sea así y nos quitemos la presión de ascender. Somos muy poderosos en casa, hay que aprovechar eso y fuera de casa hay que intentar puntuar. Hay cosas que no dependen de nosotros y eso nos perjudica", apostilló el jugador.