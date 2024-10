Rumbo a Olot: el Córdoba CF vuelve a la Copa del Rey dos años después

El Córdoba CF regresa a la Copa del Rey tras dos años de ausencia. Después de una temporada 2022-23 para el olvido, en la que cayó en primera ronda y no logró clasificarse por medio de la clasificación regular en Primera RFEF para la pasada ediciónc copera, el equipo blanquiverde vuelve ahora al 'Torneo del KO'. No obstante, el estreno copero no será sencillo: Iván Ania y los suyos viajarán hasta Olot, a casi 1.000 kilómetros de distancia, para enfrentarse a un histórico del fútbol catalán: la UE Olot. El primer rival blanquiverde, pese a estar en Segunda RFEF, promete dar guerra a los califas.

Cabe recordar que el Córdoba CF llegará al duelo sin haber logrado sumar, aún, su primera victoria como visitante en la temporada. Como local, la cosa es bien distinta, puesto que los blanquiverdes aún no conocen el sabor de la derrota en El Arcángel tras lograr empatar ante Burgos CF (2-2) y Málaga CF (0-0), imponiéndose en las últimas cuatro citas como local ante Deportivo de La Coruña (2-0), Racing de Ferrol (3-1), Cartagena CF (2-1) y CD Eldense (2-0). Mientras tanto, lejos de El Arcángel, los de Iván Ania suman solo un empate (Albacete, 1-1), contrarrestado con 5 derrotas (Mirandés, 1-0; Elche, 3-1; Huesca, 4-1; Granada, 1-0 y Racing de Santander, 2-0).

Así, el combinado blanquiverde buscará quitarse este peso de encima ante un rival de inferior categoría como la UE Olot. Se espera, como es lógico, que Iván Ania opte por rotar el equipo -siempre con 7 fichas profesionales-, dándole oportunidad a los menos habituales como Ramón Vila, Xavi Sintes, Genaro o Soonsup-Bell. Además, habrá que seguir de cerca a las dudas recientes por lesión, como son los casos de Mati Barboza y Adilson, que podrían reaparecer sobre el verde; así como los sancionados Sala y Jacobo, que podrían ser de la partida toda vez que ninguno jugó contra el Eldense, y el segundo tampoco lo hará ante el Almería. Todo ello con el recuerdo amargo del último duelo de Copa del Rey, donde los califas cayeron con estrépito ante el Cacereño por un contundente 3-0. Tan solo Carlos Marín (sin minutos) y Calderón se mantienen de aquella plantilla que viajó a Cáceres un 12 de noviembre del 2022.

Por otro lado, el rival a batir será un histórico del fútbol catalán como la UE Olot, con más de 100 años de fútbol a sus espaldas. El combinado catalán, ubicado en el Grupo III de Segunda RFEF, llega en una gran dinámica de resultados, después de lograr el ascenso la pasada temporada en Tercera RFEF, donde se coronó como el rey y líder absoluto del Grupo V de Tercera RFEF. Tras la promoción de categoría -han alternado estos últimos años temporadas en Tercera RFEF y Segunda RFEF-, la escuadra de Pedro Dólera tardó en cogerle la temperatura a la categoría, aunque llegará al duelo ante el Córdoba CF en una gran racha.

Y es que los catalanes, tras verse las caras en pretemporada con Girona (1-1) y FC Barcelona (1-0), comenzaron la temporada con tres derrotas consecutivas ante Valencia Mestalla (1-0), Torrent (0-1) y Espanyol B (1-0). Sin embargo, esa derrota, el 15 de septiembre, sería su último tropiezo hasta el momento. Desde entonces, la UE Olot ha logrado una racha de siete partidos sin perder, empatando en Olot ante Lleida (0-0) y UE Sant Andreu (1-1), y venciendo a Andratx (1-0), SD Ibiza (0-1), UE Cornellà (1-2) y al líder de la categoría, el CE Sabadell (1-2), además de pasar de ronda en la Copa de Cataluña ante el CF Singuerlin. Así, ubicados en décima posición con 7 tantos a favor y 6 en contra, la UE Olot buscará hacerse fuerte en su feudo, donde apenas ha encajado dos tantos, para vencer a un rival de Segunda División como el Córdoba CF.