Un reformado Real Murcia aspira a todo en Primera RFEF

Uno de los equipos que más historia tienen dentro del tercer escalón del fútbol español y que, como el resto de este selecto grupo, busca volver nuevamente al fútbol profesional, aunque, esta vez, parece que partirá con cierta ventaja con respecto a otros rivales. El Real Murcia lleva desde el 2014 sin estar presente en Segunda División y, desde entones, ha ido acumulando temporada tras temporada en Segunda División B. Aun así y al igual que el Córdoba CF, el conjunto pimentonero también descendió a Segunda RFEF para subir al año siguiente mediante el play off. Tras su primera campaña en Primera RFEF, el papel de recién ascendido lo ha dejado a un lado y ahora acumula una de las mejores plantillas de toda la categoría de bronce.

Aunque su debut en esta división no fue la esperada. El Real Murcia se quedó a las puertas del play off de ascenso a Segunda División después de un final de campaña donde tan solo conoció la victoria en uno de los últimos siete encuentros de la campaña regular, por lo que vio como el Castellón, Barcelona B y Real Sociedad B le dejaron sin esa posibilidad de luchar por la promoción al fútbol profesional. Sin embargo, en el Enrique Roca han decidido que en la actualidad no puede volver a ocurrir y han elevado el presupuesto deportivo donde han logrado confeccionar una escuadra a la altura de las expectativas.

Para ello, el conjunto murciano tenía que abrir la puerta a varios jugadores para aumentar la calidad del plantel y dijeron adiós a la disciplina pimentonera Pablo Ganet, Piña, Ale Galindo, Sergio Aguza, Joao Costa, Alberto López, Iván Casado, Manuel Pedreño, Miguel Serna, Lorenzo Burón y Andrés Carrasco; mientras que la dirección deportiva comandada por Juan Recio, uno de los candidatos en su día para sustituir a Juanito en el Córdoba CF, ha logrado firmar a Ángel Montoro, Iker Guarrotxena, José Ángel Carrillo, Marcos Mauro, Rodri Ríos, Pablo Larrea, Sergio Santos, Manu García, Arturo Molina, Tomás Pina, Álex Zalaya, José Ruiz, Guilherme Morais, Marc Baró, Hugo Sanz, Gianni Casaro, Imanol Alonso, Iker Piedra y Carlos Rojas.

Junto a las renovaciones y sobre el papel, el Real Murcia se colocó como uno de los grandes favoritos a alzarse con el primer puesto y, por ende, con el ascenso directo a Segunda División. Aun así, esta superioridad tiene que demostrarla en el terreno de juego y la primera prueba de fuego tuvo lugar en Los Cármenes donde el Recreativo Granada golpeó primero a los pimentoneros, pero, en los minutos finales, los visitantes se rehicieron y lograron una épica remontada que les deja dudas de cara a su estreno liguero en el Enrique Roca debido a la poca solvencia ante un recién ascendido a la categoría de bronce. Por su parte, el Córdoba CF quiere aprovechar esta situación y conseguir los primeros puntos de la temporada.