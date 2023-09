Así queda la clasificación del Córdoba CF tras la cuarta jornada en Primera RFEF

La zona cabecera del Grupo II de Primera RFEF está más competida que nunca, aunque sin la participación del cuadro blanquiverde. El Córdoba CF quería redimirse de su mal inicio liguero, volviendo a El Arcángel para medirse a un Linares Deportivo que finalmente asaltó el coliseo ribereño con un gol de Llorente. De hecho, los califas se acercan al descenso y se alejan de un play off en el que los cinco equipos (Castellón, Ceuta, Málaga, Ibiza y Algeciras) se encuentran separados por dos únicos puntos. Por su parte, el Real Murcia no pudo viajar hasta la isla ibicenca y no pudo disputar su encuentro ante el conjunto balear, por lo que dos de los candidatos a luchar por la primera posición tendrán que recuperar este duelo en las próximas semanas. Mientras tanto, el descenso sigue siendo ocupado una semana más por Melilla, Antequera, Recreativo Granada y Atlético Baleares, al que se suma un Alcoyano que cayó ante la escuadra ceutí.