Los problemas del Córdoba CF se trasladan a la delantera

Una plantilla corta es positiva para manejar el vestuario y dar oportunidad a todos de brillar antes o después, pero cuando se acumulan varias lesiones o sanciones en una misma demarcación, puede convertirse en un problema que se agrava con el paso de las fechas, como es el caso del Córdoba CF. La entidad blanquiverde ha sufrido por los pocos efectivos que tiene en la primera escuadra en defensa, más aún después de la lesión de Adri Castellano, que no le ha permitido debutar con la elástica califal, y de la baja médica de Dragi Gudelj. La solución pasó por incorporar a José Antonio Martínez en el mercado de invierno y por promover a Mati, aunque ahora la problemática cambia de puesto.

Todos se sorprendieron cuando el Córdoba CF publicó el once inicial para enfrentarse al San Fernando. La ausencia de un nueve puro hizo que tanto Kuki Zalazar como Kike Márquez alternaran esa posición para darle más variantes al ataque blanquiverde. Esta elección llegó después de que Antonio Casas no pudiera estar presente en la convocatoria por diversos problemas musculares. Además, este contratiempo lo mantiene como duda hasta última hora para el enfrentamiento contra la AD Mérida en el Romano José Fouto, por lo que la posibilidad de que los mediapuntas gaditano y uruguayo vuelvan a ocupar este papel aumenta conforme pasan las horas.

Sin embargo, no es la única opción que tiene Iván Ania para intentar asaltar la primera plaza en territorio extremeño. Tal como ha comentado en sala de prensa, el técnico ovetense no va a correr ningún riesgo con Antonio Casas, por lo que, si lo considera conveniente, Alberto Toril podría entrar en el once titular, aunque sigue siendo una incertidumbre. El delantero mallorquín estuvo fuera de la dinámica grupal durante tres semanas por un problema familiar, lo que ha afectado su estado físico y la falta de minutos competitivos, haciendo que pierda el gran estado de forma que lo había hecho, incluso, indiscutible para el entrenador.

Por lo tanto, Kike Márquez y Kuki Zalazar tienen muchas probabilidades de ocupar esta demarcación, aunque también existe la posibilidad de que Iván Ania siga confiando en los futbolistas del filial, como Óscar Jiménez, quien, a pesar de que el Córdoba CF B no atraviesa su mejor momento, es uno de los máximos goleadores del Grupo X de Tercera RFEF con nueve tantos, una cifra que respalda su capacidad ofensiva. Gracias a las diferentes bajas, la primera escuadra blanquiverde enfrenta un problema grave, pero se puede paliar con las diferentes opciones disponibles.