La Primera RFEF del Córdoba CF, una división muy competida

Comienzan las sorpresas de equipos que aparentemente estaban diseñados para estar en la zona noble de la clasificación y de otros cuyo objetivo, en teoría, sería pelear por la permanencia en las últimas jornadas del curso liguero. La Primera RFEF es una categoría donde ya el curso pasado dejó claro que, en primera instancia, cualquier club podía estar en la parte de arriba o en la de abajo y, por otro lado, que las últimas jornadas son decisivas, por lo que lo sucedido hasta el momento no quiere decir aún nada, aunque si deja claro la intención de unos y de otros. En esta ocasión y tras la disputa de la novena jornada, tan solo un plantel de los cinco primeros clasificados ha conseguido la victoria.

En primera instancia, el Córdoba CF consiguió un punto muy positivo en su visita a uno de los equipos más en forma de todo el tercer escalón del fútbol español. El Racing de Ferrol recibió a la entidad blanquiverde en A Malata y ambos firmaron las tablas para seguir como primer y segundo clasificado, respectivamente, e incluso aumentaron la distancia con varios de sus perseguidores gracias a los resultados que finalmente se dieron conforme la jornada siguió su transcurso. De hecho, el Linares Deportivo conoció su segunda derrota consecutiva después de que el Celta de Vigo B fuese el primer plantel de esta temporada en conseguir puntuar en Linarejos.

Por su parte, hay una escuadra que comenzó de manera irregular su primer paso por la Primera RFEF pero que ahora está despertando. El Alcorcón descendió el curso pasado en Segunda División y ahora tenía que amoldarse a una categoría con mucha competitividad. Tanto es así que si no igualas la intensidad y no haces una plantilla acorde a la competición lo puedes pasar muy mal. A pesar de comenzar las cuatro primeras jornadas sin conocer la derrota, el conjunto alfarero cayó ante San Sebastián de los Reyes y Linares, lo que provocó que, unido a esos dos empates cosechados en el inicio, cayese fuera de los puestos de play off. Sin embargo, esta reacción tan necesaria ha llegado y ha sido el único club de los cinco primeros clasificados en conocer la victoria merced al triunfo frente al AD Ceuta.

Entretanto, uno de los equipos que lo está pasando también mal, y ya sabe lo que es el tercer escalón del fútbol español, es el Deportivo de La Coruña. El cuadro coruñés no está consiguiendo la regularidad necesaria para consolidarse en los puestos de privilegio del Grupo I y la última derrota cosechada ante el Real Madrid Castilla, además de que las críticas fuesen mayores por la actuación de la plantilla, ha hecho que el San Sebastián de los Reyes le quite momentáneamente la última plaza del play off. Por tanto, la igualdad está a la vuelta de la esquina en la zona noble de este grupo en Primera RFEF.