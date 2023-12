La primera ovación para Kike Márquez

Siempre hay una primera vez para todo, más aún si mereces llegar a ese premio. Una de las facetas fundamentales en cualquier trabajo, más aún en el mundo del fútbol o los medios de comunicación, entre ellos, es ser buena persona, pero, a veces, las apariencias engañan. Esto, unido a una mala racha de resultados, puede hacer que la historia esté mal contada desde algunos puntos de vista. Aun así, el tiempo ha dado la razón a un Kike Márquez que pudo sentir la primera ovación de la hinchada blanquiverde desde que es futbolista del Córdoba CF y aunque esto pueda ser un asunto baladí, es importante remarcar que el jugador sanluqueño recibió abucheos e insultos hace apenas siete meses en el reino cordobés.

Y es que la continuidad del futbolista estaba más que discutida. Era el más señalado por la afición cordobesista en la horrible segunda vuelta del Córdoba CF durante la pasada temporada y la mayoría pensaba que era más posible su marcha que su renovación, pero no. Kike Márquez confió en el proyecto blanquiverde y se demostró, unas semanas después de ampliar su compromiso con la institución blanquiverde, que era un líder en el vestuario, hasta tal punto de que los propios jugadores decidieron que el sanluqueño fuese el capitán del barco. Ahora bien, le tocaba revertir la situación con una hinchada que aún no olvidaba lo sucedido. Sin embargo y con el paso de las jornadas, Kike logró su primera ovación al ser sustituido a base de trabajo, esfuerzo y goles.

Kike Márquez: “Nosotros seguiremos trabajando para dar más alegrías a la afición”

Al finalizar el encuentro ante el líder de la categoría, Kike Márquez compareció frente a los medios de comunicación y alabó el trabajo del equipo para vencer a “un equipazo que te exige como el CD Castellón”. “Ganar ante un buen equipo como te digo pues se puede decir que ha sido un partido super importante, no solo por los puntos, sino que por la confianza de un grupo que se sigue exigiendo aún más”. Por tanto, la jornada del sábado fue un “día para disfrutar”, pero la humildad tiene que estar siempre presente. “A partir del martes tenemos que pensar en el Baleares porque Melilla está en una situación complicada, pero mira como nos costó la misma vida sacar los puntos de ahí. El Baleares viene de varias victorias en casa y nos pondrá las cosas difíciles. Que disfrute la gente, que nosotros seguiremos trabajando para darle más alegrías”.

Por otro lado, el sanluqueño también se refirió a la ovación que pudo sentir de la afición cordobesista, “la primera después de año y medio”. “Justamente antes de entrar en sala de prensa me he cruzado con el míster y hemos recordado la charla que tuvimos en verano cuando firmé aquí y mira ahora. Lógicamente me he ido muy feliz del campo, lo llevaba buscando desde hace mucho tiempo, no me estaban saliendo las cosas aquí en casa y ante un señor equipo como el CD Castellón, hacer un buen partido a nivel de grupo e individual pues todo suma. Agradecido por el aplauso de la afición”, ha culminado un jugador que ahora le toca lo más difícil: mantener el cariño de los fieles blanquiverdes.