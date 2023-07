Las plazas sub 23 en el Córdoba CF, más complemento que necesidad

Una confección diferente de plantilla, pero con el objetivo claro de lograr el ascenso. El Córdoba CF ya se encuentra inmerso en la próxima temporada 2023-24, y lo hace con la meta marcada en el fútbol profesional, y tratando de emular lo hecho por otros equipos que, durante esta temporada, han logrado el ascenso a Segunda División. Y es que, en contra de lo que se ha pensado habitualmente en el tercer escalón del fútbol español -ya sea Primera RFEF, o la ya extinta Segunda División B-, el conjunto blanquiverde parece que esta temporada apostará por no basar su equipo en esas ocho fichas sub23 que otorga la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para completar la plantilla.

Adrián Lapeña: "En esta plantilla hay jugadores de mucho nivel"

Más

Para poner en contexto, la RFEF fija el máximo de jugadores en plantilla en 23 efectivos, que se puede ampliar hasta los 24 si se cuenta con un tercer portero. De estas 23 licencias, deben de existir un mínimo de 18 profesionales durante toda la temporada pero, a su vez, el máximo de jugadores mayores de 23 años es de 17. Por lo tanto, para poder completar esas 23 -o 24- fichas, los clubes deben de contratar seis -o siete- jugadores menores de 23 años. Por ello, siempre se ha dicho que estas fichas de jóvenes futbolistas, que suelen llegar a la categoría de bronce en calidad de cesión desde los equipos de las primeras categorías, son las que marcan la diferencia para lograr los objetivos marcados.

Así lo entendió el Córdoba CF desde que Juan Gutiérrez Juanito se hizo con las riendas de la dirección deportiva. Así, por ejemplo, durante la temporada en Segunda RFEF, la entidad califal contaba con Carlos Puga, Visus, Julio Iglesias, Viedma, Simo y Antonio Casas con esta condición de sub23, mientras que la pasada campaña, en Primera RFEF, Juanito apostó por Pablo Picón, Calderón, Jorge Moreno, Puga, Shashoua y Antonio Casas como jugadores menores de 23 años. En ambas ocasiones hubo un total de seis jugadores de esta condición, aunque se espera que esta temporada cambie esta dinámica.

Y es que, con el paso de los días, tan solo han quedado dos jugadores sub23 en la plantilla, y son los que ascienden desde el filial y que este año serán jugadores del primer equipo a todos los efectos: Lluís Tarrés y Cristian Delgado. Además de ellos dos, en la jornada del martes llegó la incorporación del tercer sub23: Álex Sala. El pivote viene a ocupar y a completar una posición que, en la actualidad, destaca por su corta edad, ya que ni él ni Cristian Delgado superan los 23 años. Tampoco se espera que lleguen muchos más jugadores sub23, ya que la idea es mantener una plantilla corta, de unos 20 o 21 jugadores, y contando con que se ocuparán las 17 plazas de mayores de 23 años, como mucho llegará un sub23 más.

Esto viene provocado, en parte, por la gran cantidad de filiales que esta temporada competirán en Primera RFEF. FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Sociedad, RC Celta de Vigo, Osasuna y Granada cuentan con sus filiales en la categoría de bronce, por lo que no necesitarán ceder a sus jóvenes talentos a otros equipos de la categoría, ya que preferirán mantenerlos en su estructura y que estos ayuden, además, a estos filiales a cumplir sus objetivos. Además de ello, se ha demostrado que tampoco es necesario completar estas fichas sub23 para lograr el ascenso.

Poniendo como ejemplo los equipos que promocionaron esta última temporada a Segunda División, aunque los cuatro equipos contaron en multitud de ocasiones con los sub23, no basaron sus plantillas en ellos. Por un lado, el Racing de Ferrol contaba como jugadores sub23 con Joan Salva, Brais Martínez, Coto, Luís Chacón, Jaume Jardí y Jorge Padilla, y todos ellos fueron importantes en el devenir del equipo. Sin embargo, el Alcorcón, que ascendió por medio de play off, ocupaba sus fichas sub23 con Javi Castro, Pablo García y Antonio Moyano, dejando dos libres. Aunque los cuatro futbolistas gozaron de protagonismo, no ocuparon todas las posibles, algo similar a lo ocurrido con el Amorebieta -Unai Merino, Toni Herrero, Yriarte, Unai Bujan, Cantón y Urain- y con el Eldense -Stamatakis, Xavi Estacio, Ruben Correia, Clemente y Jorquera-.