El paso definitivo

Puede ser que esta sea la definitiva y todo apunta a que así será. El Córdoba CF viaja este mismo sábado nuevamente a territorio extremeño, pero esta vez la sensación es bien diferente. Las dos últimas jornadas fuera de casa que ha disputado el equipo blanquiverde ha sido ante Montijo y Cacereño, dos equipos instaurados en la zona alta del Grupo IV de Segunda RFEF y ahora volverá a tener un duro compromiso fuera de la capital califal. Los chicos dirigidos por Germán Crespo se medirán al Mérida en el Estadio Romano José Fouto con el objetivo de certificar matemáticamente el ascenso a Primera RFEF tras tocarlo con la yema de los dedos a lo largo de la cita pasada. Aun así, la entidad cordobesista podría alcanzar esta meta ansiada por todos sus aficionados en el descanso de su encuentro y prácticamente sin jugar.

En efecto. El Córdoba CF se jugará el ascenso en la jornada de hoy y podría salir a la segunda parte ante el Mérida con la promoción ya consumada. Para que esto ocurra, el Cacereño -que comienza su encuentro una hora antes que los blanquiverdes- no debe doblegar al Villanovense lejos del Príncipe Felipe y, haga lo que haga, el cuadro dirigido por Germán Crespo sería equipo de Primera RFEF, aunque esto no gusta al técnico nazarí. El preparador del vestuario califal ha relatado en la comparecencia ante los medios de comunicación que su equipo mirará de reojo lo que suceda en el choque del segundo clasificado del Grupo IV, aunque ha admitido que él no quiere “conseguir un ascenso perdiendo”, por lo que intentará llegar a Córdoba con la promoción y una victoria que en el bolsillo.

Para conseguir esto mismo, Crespo recordó que no tiene “por qué cambiar nada”, por lo que la idea es “seguir con lo que hasta ahora nos ha ido muy bien, y con esa idea ir a todos los partidos, ya sea en casa o fuera”, aunque las bajas podrían alterar nuevamente el once que el técnico nazarí pueda desplegar en su enfrentamiento ante el Mérida. Ekaitz Jiménez y Carlos Puga han vuelto a ser las ausencias principales en gran parte de la sesiones desarrolladas durante la presente semana de trabajo y serán baja para el encuentro frente al conjunto extremeño, dejando los laterales, presumiblemente, para Gudelj y José Ruiz, mientras que José Alonso parte como favorito para ocupar un sitio en el eje de la zaga junto a José Cruz.

En lo que respecta al rival, el Mérida llega a este encuentro en clara línea ascendente. A pesar de comenzar la temporada envuelto en una dinámica negativa que le hacía descolgarse de la lucha por el primer puesto, el conjunto emeritense ha dado un vuelco a su racha y en la actualidad es el único equipo que le puede arrebatar la segunda posición al Cacereño. Para ello, el cuadro extremeño deberá vencer a un Córdoba CF que intentará también alzarse como el mejor visitante del Grupo IV en un choque que, de conseguir un punto, certificaría el ascenso de manera matemática. El sueño hecho realidad y el retorno aún más cerca.