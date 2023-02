Operación lleno completada: el Córdoba CF cuelga el ‘no hay billetes’ para el Castilla

Objetivo cumplido. El Arcángel será una auténtica caldera para recibir al Real Madrid Castilla en uno de los partidos de la temporada tanto por importancia como por necesidad del club blanquiverde. Y es que el Córdoba CF está atravesando una grave situación y no solo por los resultados cosechados -que también- sino por las sensaciones que ha dejado en los últimos enfrentamientos disputados. Aun así y a pesar de su mal trago, el cuadro dirigido por Germán Crespo no estará solo este mismo sábado ante el filial merengue, ya que el club ha colgado el cartel de 'no hay entradas' después de vender todas las localidades disponibles.

En efecto. Así lo ha comunicado el Córdoba CF en una publicación expuesta en sus redes sociales después de una semana donde este lleno parecía más cerca de lo que se esperaba en un primer momento. Gracias a esto, El Arcángel mostrará una de las mejores imágenes de toda la temporada en Primera RFEF e incluso entrará en los rankings de asistencia tanto de Segunda como de Primera División, siendo un auténtico referente dentro del panorama nacional.

Y es que no es para menos. La ilusión que se ha generado para este partido es tal de que muchos ya hablan de un posible punto de inflexión a la mala dinámica que han cosechado los chicos dirigidos por Germán Crespo. Después de ver cómo han pasado rivales de menor envergadura a lo largo de las pasadas temporadas, El Arcángel podrá vivir uno de los partidos más esperados de los últimos años y sería una vez más decisivo para el devenir en la actualidad del Córdoba CF. El club blanquiverde no es nadie sin sus aficionados y habrá que demostrarlo una vez más este fin de semana.