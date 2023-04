Una nueva era

Siempre son buenos los cambios y más aún si eso significa un aire nuevo a una rutina que ya se había puesto atípica tanto en el césped como en la grada. El Córdoba CF tenía la necesidad de una permuta en el estamento que sea y los resultados negativos han hecho que esta decisión recaiga en el puesto de entrenador, donde Germán Crespo se despidió del banquillo blanquiverde tras la derrota frente al Linares Deportivo. Aún hay tiempo para conseguir los objetivos propuestos y el club blanquiverde ha decidido que Manuel Mosquera sustituya al profesional granadino y se sentará en el banquillo desde este mismo domingo, debutando contra el líder de la categoría.

Manuel Mosquera: "Quiero exprimir a todos y cada uno de mis jugadores"

En efecto. El Córdoba CF se enfrentará a la AD Alcorcón durante la jornada dominical en El Arcángel en busca de una victoria que reactive la moral tanto de los jugadores como de la afición. De hecho, la hinchada se encontraba hastiada por los resultados conseguidos desde el pasado mes de diciembre y el cambio en el banquillo podría suponer una inyección de sensaciones positiva, pero todo depende del encuentro ante el conjunto alfarero. Aun así, el cuadro blanquiverde, antes de la disputa de este duelo, se encuentra a cinco puntos del play off, contando con ese partido pendiente ante el Racing de Ferrol.

Por su parte, la enfermería vuelve a ser protagonista aunque en menor medida. El técnico Manuel Mosquera tendrá las mismas bajas que gozó Germán Crespo en su último encuentro ante el Linares Deportivo, ya que el preparador gallego no podrá contar con Felipe Ramos, Marco Camus y Dragisa Gudelj. Entonces, el ex de Talavera o Extremadura tendrá varias posibilidades en un once que no tendrá muchos cambios a priori a pesar de ese cambio de sistema que ya anunció en la comparecencia ante los medios de comunicación realizada el pasado viernes.

En lo que respecta al rival, el cuadro alfarero es el equipo menos goleado de la categoría tal y como recalcó Manuel Mosquera en la mencionada rueda de prensa previa al duelo ante la AD Alcorcón, habiendo concedido tan solo 21 tantos en los 31 partidos disputados. Además de ello, no se quedan cortos en goles anotados, puesto que conservan el segundo mejor registro con 46 dianas, obteniendo así una diferencia goleadora de +25, muy superior a la del resto de equipos del Grupo I de Primera RFEF.

Por otro lado y entrando en los datos aportados por la cuenta de Twitter @GradaBPro, la AD Alcorcón es el segundo conjunto de los dos grupos que componen la Primera RFEF que más veces ha logrado acabar venciendo un partido que ha comenzado perdiendo. Así es. Tan solo el Rayo Majadahonda, que lo ha logrado en cinco ocasiones, ha sido capaz de superar en esta estadística al Alcorcón, que lo ha logrado en cuatro duelos, al igual que otros dos equipos punteros de la categoría: el Real Madrid Castilla, y el CD Eldense. Por lo tanto, el análisis más conciso del Alcorcón posible es que se trata de un equipo que encaja poco y que, además, cuando encaja, tiene capacidad de remontada. Una gran vara de medir para un Córdoba CF que tendrá que mantener la concentración durante los 90 minutos si quiere empezar su recuperación.