Manuel Mosquera: “Quiero exprimir a todos y cada uno de mis jugadores”

Hay nuevo jefe del navío del Córdoba CF, y su nombre es Manuel Mosquera. Tras una semana de cambios, de despedidas, de bienvenidas y de reajustes, el conjunto blanquiverde afronta el primer duelo de la 'era Mosquera' ante nada más y nada menos que el líder, la AD Alcorcón. Un líder férreo y que domina con mano de hierro el Grupo I de Primera RFEF, pero ante el que el club califal ve una oportunidad de oro para reconducir la dinámica y comenzar la etapa del técnico gallego con la mejor de las sensaciones: la sensación de victoria. Así, Mosquera ha comparecido en la sala de prensa de El Arcángel para atender a los medios en la previa del duelo.

Mosquera ha comenzado reconociendo que la semana “ha ido muy bien”, ya que “es razonable cuando acaba de llegar un entrenador que todo el mundo quiera agradar”, pero también ha destacado la profesionalidad de la plantilla. “La parte del cuerpo técnico ahora es meter conceptos claros y concisos, y no aturullar. Cada día tocaba un concepto diferente: intensidad, agresividad y presión. Eso hemos trabajado, ya que es un concepto mental que se tiene que instaurar en el equipo”, ha apuntado el gallego, que espera que todos sus jugadores asuman estas pautas, añadiendo también los puntos de estrategia trabajados en la sesión del viernes, pero sin “aturullar”, dando “conceptos”, ya que “es una visión no muy diferente, pero con matices”.

Una de las principales virtudes del nuevo entrenador blanquiverde es el trabajo en lo anímico, tan necesario en una plantilla hundida como la del Córdoba CF. Ha apuntado que se encontró con una plantilla “con dolor, porque viene de un entrenador y un cuerpo técnico que ha dado muchas alegrías y que ha trabajado para que todo vaya bien, y cuando se cesa un entrenador, siempre hay parte de responsabilidad en el propio futbolista”. Sin embargo, él prefiere “vivir tu profesión con pasión, alegría, y poner todo eso en beneficio de los conceptos del entrenador”, por lo que ha visto “mucha alegría”, “sacar bromas, estar concentrados y sueltos”. “Soy un entrenador que me acerco mucho a la persona, y eso hace que el futbolista se suelte. Cuando nos vayamos conociendo, eso se va a potenciar y fortalecer, ya que, para mí, las risas y la buena energía es fundamental”, ha añadido.

Por último en lo que referido a aspectos más generales, Mosquera ha reconocido que le ha sorprendido “la dimensión del club”, hecho que le ha “producido alegría”, ya que “da gusto la capacidad del detalle” de todos los estamentos del equipo, donde se trabaja “en unas condiciones increíbles”. Sobre los futbolistas, no le ha “sorprendido nada”, ya que era conocedor “del nivel que tienen, de lo que han hecho, y lo que voy a hacer es exprimirlos, a todos y cada uno de ellos”. Pese a que aún no sabe “cuándo van a jugar cada uno”, sí que ha dejado claro que “todos van a ser importantes, y eso es exprimirlos. Quedarse en doce o trece futbolistas sería un error tremendo”. Por ello, su visión es intentar sacar “lo mejor siempre para cada partido, y el rendimiento más alto de cada uno de ellos”.

Un Alcorcón sólido ante un Córdoba CF valiente

En lo referido al encuentro en sí del próximo domingo ante el Alcorcón, Manuel Mosquera ve al rival como “el mejor posible porque es el único rival al que nos enfrentamos esta semana, y el único partido que se puede ganar y donde se concentra todo”. Partiendo de su mentalidad, que es centrarse “en el minuto a minuto”, busca que su equipo concentre “todos los componentes tácticos, técnicos, la energía mental, la alegría, la profesionalidad, la responsabilidad y la tensión”, en el duelo ante el Alcorcón. Sobre los alfareros, ha apuntado que son “un equipo muy sólido, construido muy bien, ya que Fran trabaja muy bien sus equipos”, y se siente identificado con esa visión ya que “si algo persigo yo, es esa solidez. Mi equipo quiero que sea también eso, ya que es una condición de que 'todo es fútbol', pero con nuestro sello, estilo y forma de entender”, sin mirar al rival, sino con “toda nuestra energía en nosotros”. Además, ha detallado que “su línea defensiva protege mucho”, y que los conoce muy bien y le gusta su forma de jugar, que “es un gran rival”, y “una buena medida para nosotros, porque somos un equipo muy bueno y que perfectamente podemos ganarles”.

Por todo ello, espera que sea un partido largo, ya que “en Primera RFEF, los equipos sólidos y con continuidad en las semanas son así -como el Alcorcón-”. “No hay que tener prisa por lo que ocurra. Vas haciendo tu trabajo, provocando cosas, intentando dinamitar al rival, y que ocurra. Si tuviésemos que elegir algo, sería marcar pronto, ya que se van a ver dos rivales importantes, donde vamos a intentar llevarlos cada uno al escenario. Va a haber mucho partido trabado, y mucho Alcorcón en su campo”, ha adelantado Mosquera, pero también advirtiendo que es la “primera semana, los primeros conceptos”, pero sabiendo también que el Córdoba tiene “muchas cosas que yo mantengo”, y eso para él es “una ventaja”.

En lo referido a su equipo, buscará un Córdoba CF “presionante en campo contrario”, pero ha apuntado que hay que tener paciencia, ya que acaba de llegar al club y “quedan ocho semanas, y se trata de hacerlo con sentido común y con todo 'trabajado'”, en la medida de lo posible. Esa presión en campo contrario requiere “unos automatismos y unos mecanismos trabajados, y un concepto de equilibrio en todas las zonas del campo”, pero la ventaja es que el Córdoba CF “ya ha hecho eso, ya ha trabajado muchas de esas facetas, en mis matices y conceptos”. También ha explicado que durante la mañana del viernes ha dado una charla de cuarenta minutos a sus jugadores para explicar sus ideas, ya que quiere que los futbolistas “conozcan lo que hay en mi cabeza”, porque espera que sus jugadores sean “autónomos, pero llevando lo que dice el entrenador al campo”.

Por ello, quiere que su equipo esté siempre “en campo contrario”, y ahí “ser los mejores”, pero eso “requiere una dificultad”. Aún así, espera que ya se vea el domingo, pero sabiendo de la complejidad de los tiempos. Además, también ha adelantado que su esquema no estará “muy lejos del 1-4-4-2”, y que ya tiene “un once perfilado, pero no decidido, ya que hasta el último día pueden pasar muchas cosas”. “Hay una ventaja en el Córdoba y es que tiene jugadores con curriculum muy conocidos”, ha reconocido. Por ello, seguirá empleando su esquema predilecto, pero consciente de que “la flexibilidad de los sistemas es importante”, y añadiendo un detalle importante de cara al once: “a veces, con un 1-4-2-3-1, el que vaya por detrás del punta puede ser un jugador más ofensivo o menos, y no voy a hacer trampas con eso”.