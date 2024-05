Las notas blanquiverdes del Córdoba CF - Algeciras CF

Un mero trámite, pero importante para mantener la confianza de cara a los play offs. Iván Ania decidió dar un vuelco completo a su once inicial, optando por una 'unidad B' que respondió con nota a una prueba importante para las aspiraciones personales de cara uno de los suplentes. Con el debut de Adri Castellano, y el primer duelo como titular de Álvaro Leiva, el Córdoba CF hizo lo justo y necesario para superar a un Algeciras CF con empeño, pero poco más. Antonio Casas, aprovechando un error flagrante del excordobesita Leiva, fue el encargado de anotar el único y solitario tanto de los blanquiverdes.

Lluís Tarrés: 7

Aprovechó la oportunidad que le otorgó Iván Ania con buenas intervenciones, manteniendo su portería a cero en su tercer partido con el primer equipo blanquiverde.

Albarrán: 6

No se esperaba su presencia en el once, pero mantuvo su línea. Sobrio, sólido y con algunos destellos. Llega en buena forma al play off.

Carlos García: 5

Vuelve a la titularidad tras un mes como suplente de Martínez, y lo hace completando un partido serio. En su línea.

Castellano: 7

Al fin le permitieron las lesiones debutar al cordobés, tras cerca de un año sin pisar los terrenos de juego. Debut notable y sorprendente en el centro de la zaga.

Iván Rodríguez: 5.5

Actuó, una vez más, en el perfil zurdo, pero no sufrió en exceso. No se prodigó en ataque, pero estuvo solvente en defensa.

Recio: 5

Quizás la zona en la que más sufrió el Córdoba CF, sobre todo en la segunda mitad. Fue sustituido, aunque realizó una labor más defensiva que Sala.

Álex Sala: 4.5

Era una buena oportunidad para él de ponerle las cosas complicadas a Isma Ruiz, pero no supo aprovecharla. Gris en el día de hoy.

Álvaro Leiva: 8

La sorpresa del día. Gran partido del extremo algecireño, que respondió a la confianza de Iván Ania siendo el mejor del cuadro blanquiverde. Un quebradero para su par.

Kike Márquez: 6

Partido eficaz del capitán blanquiverde, pero bajó su rendimiento, junto con el del equipo, en la segunda mitad. Le ha ganado la partida Kuki Zalazar.

Simo: 4

Siempre se ha dicho que Simo actúa mejor cuando parte desde inicio, pero no fue el caso. Ausente en el día de hoy, y sin su magia habitual.

Antonio Casas: 6.5

Gol y poco más. El tanto, muestra de la pelea del rambleño, le sirve para cerrar la temporada con trece tantos en su casillero, solo por detrás de Jesús de Miguel y Roberto. Pudo hacer más.

Banquillo

Diarra: 6

Dio la estabilidad que necesitaba el centro del campo blanquiverde, y tuvo una ocasión para hacer el 2-0.

Adilson: 5.5

Poco del portugués en un partido propicio para él, con espacios y posibilidad de destacar.

Isma Ruiz: 6

Fue el encargado de sustituir a Recio a falta de 20 minutos para el final, y el equipo notó su presencia en la medular.

Álex López: 7

Tuvo 15 minutos para impresionar, sustituyendo a una institución como Kike Márquez. Tiene desparpajo y se le ven detalles de gran jugador.

Entrenador

Iván Ania: 8

Logro encontrar el balance perfecto entre proteger a sus jugadores para el play off, y ganar un partido que, aunque intrascendente, podría haber sido perjudicial para la confianza blanquiverde. Sus apuestas por Castellano, Leiva y Álex López resultaron positivas para el equipo.