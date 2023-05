Mosquera, entre los entrenadores con más duelos sin victoria en el Córdoba CF

Si hay una cosa clara de este tramo final de temporada del Córdoba CF, es que a Manuel Mosquera no le han salido las cosas como podría haber cabido esperar en su etapa al frente del conjunto blanquiverde. El técnico gallego llegó para sustituir a Germán Crespo en la trigésimo segunda jornada de liga, con tan solo ocho partidos por disputarse hasta el término de la temporada regular, y con el objetivo de clasificar al equipo a los play offs de ascenso a Segunda División. La mala dinámica que se había cernido sobre el equipo le había llevado a acumular cinco encuentros consecutivos sin vencer, los dos últimos, además, cayendo merecidamente ante Pontevedra y Linares, lo que propició la salida de Crespo del equipo.

Así, con la llegada de Mosquera, se buscaba un revulsivo desde el banquillo para tratar de clasificarse a esa promoción de ascenso. Los blanquiverdes andaban en séptimo lugar, después de que el Linares Deportivo, tras vencerles, les arrebatarse la sexta plaza. Así, los puestos de play off ya se marchaban hasta los cinco puntos, aunque aún había margen de reacción, ya que, con 24 puntos en juego, y con enfrentamientos ante rivales directos como RC Deportivo de La Coruña, Alcorcón o Racing de Ferrol, todo era posible y la gesta de clasificarse a la promoción de ascenso podría estar más cerca con tan solo una victoria.

Pero, hasta el momento, y ya hace seis semanas de ese cambio, esa victoria aún no ha llegado. Manuel Mosquera cogió las riendas del Córdoba CF con el equipo en séptimo lugar, y a cinco puntos del play off, y ahora, a falta de un duelo, y tras seis partidos completos, y ochenta minutos del duelo ante el Racing de Ferrol, el equipo marcha en noveno puesto, a ocho puntos de la promoción de ascenso, y con solo cuatro puntos más que entonces. El principal objetivo con el que se contrató a Manuel Mosquera, que fue el de conseguir una victoria que cambiase el rumbo de la temporada, no ha llegado, y el equipo, finalmente, se ha hundido sin objetivos de cara al último encuentro.

Entrenadores con más partidos y 0 victorias con el Córdoba CF

—0/11: José Antonio Romero

—0/7: Esteban Vigo

—0/7: Juan Merino

—0/6: Manuel Mosquera — LaLigaEnNúmeros 🇪🇸 (@laligaennumeros) 14 de mayo de 2023

De esta manera, tal y como recoge en estadista Álvaro Vega (@LaLigaEnNumeros) en Twitter, esta dinámica de malos resultados de Manuel Mosquera al frente del equipo es tan solo superada, hasta el momento, por tres entrenadores en la historia del Córdoba CF: Juan Merino, Esteban Vigo y José Antonio Romero. Si el técnico gallego no consiguiese una victoria en el último duelo ante el Badajoz, igualaría a Merino y a Esteban Vigo, ya que estos dirigieron al equipo califal durante siete partidos sin conseguir ninguna victoria. Sin embargo, el dudoso honor de haber dirigido más partidos de la entidad blanquiverde sin un triunfo seguirá siendo para José Antonio Romero, que lo hizo hasta en once partidos pero, eso sí, con el equipo en Primera División y ya prácticamente descendido tras una fatídica segunda vuelta de competición.