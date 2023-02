El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - Real Madrid Castilla

18:17 h

Objetivo cumplido. El Arcángel será una auténtica caldera para recibir al Real Madrid Castilla en uno de los partidos de la temporada tanto por importancia como por necesidad del club blanquiverde. Y es que el Córdoba CF está atravesando una grave situación y no solo por los resultados cosechados -que también- sino por las sensaciones que ha dejado en los últimos enfrentamientos disputados. Aun así y a pesar de su mal trago, el cuadro dirigido por Germán Crespo no estará solo este mismo sábado ante el filial merengue, ya que el club ha colgado el cartel de 'no hay entradas' después de vender todas las localidades disponibles.