El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - Racing de Ferrol

No hay vuelta atrás. El Córdoba CF está entre la espada y la pared, y su pareja de baile es, ahora, uno de los equipos más en forma de toda la competición. Tras innumerables puntos de inflexión en los que el conjunto califal debió de sumar para no verse avocado a esta situación, ahora ya no hay marcha atrás. Es prácticamente un todo o nada lo que se juega Germán Crespo y su equipo en El Arcángel ante el Racing de Ferrol. Un conjunto que, además, llega en un espectacular estado de forma, habiendo sumado en los últimos cinco partidos prácticamente el mismo número de puntos -trece- que el Córdoba CF en sus pasados catorce duelos -catorce puntos-.