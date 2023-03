El punto de no retorno

No hay vuelta atrás. El Córdoba CF está entre la espada y la pared, y su pareja de baile es, ahora, uno de los equipos más en forma de toda la competición. Tras innumerables puntos de inflexión en los que el conjunto califal debió de sumar para no verse avocado a esta situación, ahora ya no hay marcha atrás. Es prácticamente un todo o nada lo que se juega Germán Crespo y su equipo en El Arcángel ante el Racing de Ferrol. Un conjunto que, además, llega en un espectacular estado de forma, habiendo sumado en los últimos cinco partidos prácticamente el mismo número de puntos -trece- que el Córdoba CF en sus pasados catorce duelos -catorce puntos-.

Germán Crespo: "Dependiendo del resultado, el club tomará una decisión"

Que la dinámica del conjunto blanquiverde no es buena ya no es noticia para nadie. Los resultados cosechados desde el pasado mes de diciembre por los califas le han llevado de ocupar una holgada primera plaza, a estar peleando por colarse en el último puesto de play off. El Celta de Vigo B, equipo al que los blanquiverdes le aventajaban en 19 puntos en la jornada 15, ahora ocupa la quinta plaza, por delante del Córdoba CF, con dos puntos de ventaja con respecto a ellos. Todo ello ha llevado a que la figura de Germán Crespo esté en claro riesgo. De hecho, el consejero delegado del club, Javier González Calvo, y el propio Crespo así lo han confirmado, reconociendo este último que “dependiendo del resultado, el club tomará una decisión”.

Además de esta mala racha de resultados, a los blanquiverdes se le ha sumado la mala fortuna. A la sanción por acumulación de tarjetas amarillas de Simo Bouzaidi en el perfil zurdo, se le ha añadido también la lesión de Marco Camus, su repuesto más natural, por lo que Germán Crespo deberá de hacer encaje de bolillos para tratar de confeccionar un once de garantías sin un extremo zurdo al uso. Con todo ello, no todo son malas noticias, puesto que, al menos, los blanquiverdes mostraron ciertos signos de mejoría en el último duelo disputado en El Arcángel ante la AD Ceuta, aunque el partido finalmente acabó en empate. Pero, precisamente, a esos signos de mejoría, a esos pequeños brotes verdes, debe de agarrarse el Córdoba CF para volver a mostrar el juego que, hace tan solo unos meses, atemorizaba a los rivales y enamoraba al respetable del coliseo ribereño.

En frente, sin embargo, estará uno de los 'cocos' de la categoría. El Racing de Ferrol, un histórico del fútbol español, llega a El Arcángel con la vitola de ser el equipo más en forma de la categoría. Suma cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco duelos, y no conoce la derrota desde el pasado 7 de enero. Además de ello, no ha tenido rivales fáciles, puesto que los ferrolanos ya se han visto las caras con Real Madrid Castilla -empate a cero-, Linares Deportivo -empate a uno- y Alcorcón -victoria- durante estos últimos encuentros. Una dinámica totalmente contraria a la que sufrieron, justamente, tras el empate visto en A Malata durante la primera vuelta con el Córdoba CF, tras lo cual, los gallegos acumularon seis encuentros consecutivos sin vencer, justo antes de esta racha de once citas sumando de forma consecutiva.

Cristóbal Parralo no podrá contar para el duelo ni con Ferrone ni con Pumar, después de que ambos sufrieran sendas lesiones precisamente en el encuentro de ida ante los blanquiverdes. Además de ello, seguirá la duda de Joselu, que se mantiene entre algodones y parece complicado que llegue al duelo en el coliseo cordobés. Aún así, pese a las bajas, los pupilos de Germán Crespo deberán de prestar especial atención a Manu Justo, principal goleador del combinado ferrolano con diez dianas en 28 encuentros, así como a las asistencias de Carlos Vicente -suma ocho en la temporada-. Todo ello sin desmerecer los cinco tantos que también suman el propio Vicente y Héber, o los cuatro de Luis Chacón. Un conjunto temible y engrasado, que llega tras golear al Rayo Majadahonda por 4-1, y que tratará de sobrepasar el punto de no retorno en El Arcángel y así, prácticamente, eliminar a un contendiente de la pelea.