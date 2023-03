Germán Crespo: “Dependiendo del resultado, el club tomará una decisión”

El Córdoba CF se juega la vida, y lo hace ante uno de los equipos más en forma de toda la Primera RFEF. El Racing de Ferrol llegará a El Arcángel con la vitola de ser el equipo con mejor dinámica de toda la competición, lo que le ha llevado a reconducir la mala dinámica que atravesaron a finales del año 2.022 hasta el punto de lograr colocarse, en estos momentos, en segundo lugar del Grupo I, a tan solo cuatro puntos del Alcorcón, actual líder de la división de bronce. Además, las dudas en torno a la figura de Germán Crespo han ido en aumento tras el empate ante el Algeciras en el Nuevo Mirador.

El Racing de Ferrol y un rival conocido por El Arcángel

En la rueda de prensa previa al duelo ante el conjunto ferrolano, Crespo ha tildado este encuentro como una gran oportunidad, ya que “si consigues ganarle a un rival directo y en dinámica positiva, el valor va a ser doble”. De esta manera, la mejor manera de cortar la mala racha blanquiverde sería “salir al campo a por la victoria”, ya que es “motivante que venga un rival como el Racing de Ferrol”, ya que “si se quedan los tres puntos aquí, puede ser un punto de partida para mirar hacia arriba”. De esta manera, espera que su equipo salga al partido a “intentar hacernos dueños de la posesión”, ya que “en frente tenemos un rival que quiere mandar en los partidos”, cuyo peligro radica en las transiciones, ya que “se sienten cómodos ahí, tienen gente rápida por banda”, y funcionan mejor “con el resultado a favor”. “Va a ser un partido parecido allí, con muchos partidos dentro del partido, por lo que vamos a intentar dominar, ser verticales y atrevidos, y tapar un poco su fuerte, que son las transiciones”, ha explicado.

Con todo, lo que busca Germán Crespo de su equipo es que “sea reconocible”, y actúe como “hace varias semanas y durante algunos minutos de los tres últimos partidos en casa”, ya que “ha habido momentos muy buenos, y le hemos hecho ver al grupo que hay que mantener esa regularidad e intentar que sea el máximo de minutos posibles”. Además, ha remarcado que “lo que nos ha penalizado en los partidos en casa es el balón parado”, cosa que fuera de casa “sí estamos defendiendo”, pero que en El Arcángel se han recibido tantos por esta vía tanto ante el Real Madrid Castilla como ante el Real Club Celta de Vigo B, por lo que ha subrayado que han “hecho hincapié en eso”. Además, las bajas de Simo y Camus en el perfil zurdo de ataque han hecho que Crespo haya “trabajado con varios jugadores ahí durante la semana, ya sea de banda, como mediocentros o mediapuntas”, por lo que “tenemos un abanico de posibilidades”, y “mañana decidiremos la que creemos que será la mejor decisión”.

Por otro lado, atacando el problema que sufre el equipo, el entrenador granadino ha sido cuestionado sobre la falta de intensidad que se vive en los partidos, que contrasta con lo visto en los entrenamientos. Crespo ha recordado que “el equipo trabaja muy bien”, y “llega a los partidos con lo que queremos, sin perder ni la intensidad ni la verticalidad que vamos buscando”. Sin embargo, con el paso de los minutos, se ven “momentos buenos y malos”, por lo que se está trabajando en que esos buenos minutos sean “cuanto más, mejor”.

“Esto es fútbol, y los resultados son los que mandan”

Por último, Germán Crespo también ha abordado sus sensaciones personales frente al duelo. Ha reconocido que es “un partido más donde tenemos un buen rival en frente”, y que ha visto “trabajar al equipo esta semana”, por lo que está “con ganas de que llegue el partido mañana, y eso me transmite tranquilidad”. “Es un partido importante para el rival, pero mi único pensamiento es que mañana, a las nueve de la noche, vamos a estar metidos en play off, a la espera del resto de resultados”, ha añadido. También ha recordado las palabras de Javier González Calvo, replicándolas, ya que “esto es fútbol y los resultados son los que mandan”, por lo que es consciente de que “dependiendo del resultado, el club tomará una decisión” con respecto a su continuidad. Pese a todo, afronta el duelo “como uno más, con las ganas de sumar los tres puntos”.

Tampoco cree que se haya sido injusto con su persona, ya que “esto es fútbol y es lo que hay”, y “cuando los resultados salen, es porque hay buena plantilla”, hecho que ha comentado con varios compañeros en su visita a Madrid para recoger un premio en el comité de entrenadores. Sin embargo, sí que ha reconocido que le están molestando “ciertos comentarios que van a lo personal y no a lo deportivo”, y, por ese motivo, decidió en la jornada de ayer desactivar las respuestas a sus publicaciones en Twitter, ya que “a 48 horas del partido quiero estar centrado en el duelo, y que no haya gente insultado y demás. Sigo leyendo y viendo comentarios aunque ahora lo aparto un poco, pero a 48 horas del partido, no quiero que haya comentarios o insultos a mi persona, porque eso sí me afecta”, ha sentenciado.