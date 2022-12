El marcador de CORDÓPOLIS: Córdoba CF - Pontevedra CF

20:27 h

No lo pondrá nada fácil el cuadro gallego, que tratará de seguir el rumbo marcado por el Badajoz, hace no mucho en zona baja y que esta misma jornada logró batir nada menos que al Deportivo de la Coruña. Eso sí, no será nada fácil emular dicha gesta ante un equipo que quiere reafirmarse más como líder.

XI: Cacharrón, Seoane, Churre, Luis Martínez, Samu Araújo, Borja Domínguez, Miguel Román, Calvillo, Yelko, Abelenda y Rufo.