El marcador de CORDÓPOLIS: Antequera CF - Córdoba CF

Un duelo que podría haber sido una fiesta del fútbol andaluz, pero empañado por una polémica que ha dado mucho que hablar durante toda la semana. La medida decretada por el Antequera CF de no unirse al pacto de las aficiones andaluzas para gozar todas del mismo precio impedirá que haya un desplazamiento masivo por parte de la afición del Córdoba CF a El Maulí, pero eso no impedirá que el conjunto blanquiverde esté acompañado de los suyos en Antequera. Y en este contexto, un duelo trascendental para el futuro de la competición, puesto que el Antequera, en sexta plaza, es el principal opositor a las posiciones de play off que actualmente ostentan Ibiza, Córdoba, Málaga y Recre. Y, una victoria califal supondría ya, prácticamente, sentenciar al Antequera.