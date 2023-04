Manuel Mosquera: “No miro más allá de una victoria ante el Dépor”

Un partido definitivo de cara al futuro a corto plazo del Córdoba CF. Llega a El Arcángel uno de los clubes más históricos de toda la Primera RFEF, el Deportivo de La Coruña, y lo hace con un Córdoba en horas bajas, que se ha mostrado incapaz de reaccionar, pero que tiene frente a sí una final más si es que el objetivo sigue siendo pelear por los puestos de play off de ascenso a Segunda División. Si las urgencias ante el Rayo Majadahonda ya eran mayores, y el equipo acabó cayendo derrotado, ahora ante el equipo herculino, la suma de los tres puntos se antoja aún más necesaria, ya que una derrota supondría decir adiós a todas las posibilidades de luchar por algún objetivo ambicioso en la temporada.

Las dinámicas paralelas de Córdoba CF y Deportivo de La Coruña

Así, en la previa del duelo, Manuel Mosquera ha comparecido ante los medios en la sala de prensa de El Arcángel, y, lo primero que ha querido remarcar, es que “la palabra final no la utilizo mientras haya partidos por delante”, pero, que, pese a ello, no quiere “quitarle ningún adjetivo que denote definitivo para las aspiraciones”. Por ello, ha tildado al duelo de “fundamental, definitivo, para abrir el abanico de posibilidades”, por lo que “esa victoria es sí o sí, es ganar, ganar o ganar. No hay otra opción”. Matizando su comentario, ha explicado que para él no es una final ya que “entre las matemáticas, los resultados de otros equipos y demás, siempre puedes decir que tienes otra oportunidad”. “O es victoria el domingo, o lo demás ya serían unas cébalas que ni me atrevo a pensar, ni a ya por respeto, decir”, ha culminado al respecto el gallego.

Los blanquiverdes llegan al partido tras una semana complicada, ya que en ninguna cábala entraba la derrota del pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda. “Entiendo la tristeza -de la afición-, es una decepción más”, ha subrayado Mosquera, que quiere mostrarse “muy comprensivo con la gente”, ya que “no ven a su equipo ganador algún día”. Sin embargo, también ha recordado que el cordobesismo es “una afición que, históricamente, la pasión que tienen por su equipo es infinita”, por lo que le ha pedido a la hinchada “una más, por favor”, ya que “necesitan de esos jugadores que, además, son los mismos jugadores que les llevaron a ser durante muchos meses uno de los equipos principales ya no solo de este grupo, sino de esta categoría”. Por ello, ha recalcado que no tiene “duda de que nuestra afición va a estar ahí con nosotros esperando esa victoria que va a llegar”

Quizás uno de los principales problemas que ha acarreado el equipo desde hace varios meses son los goles encajados al principio del partido. El entrenador gallego ha recordado que ante el Alcorcón, “aún no siendo una mala salida, el gol llega”, por lo que “no es todo falta de atención o de activación grave”. Aún así, en su forma de entrenar está implícito “que la salida al campo tiene que ser fortísima”, pero eso “no te exime de una jugada fortuita”, pero que saliendo así “ya marcas el espíritu del partido”. “Salir a ver qué pasa siempre será malo para un equipo. En cambio, ser proactivos para que esa salida sea muy fuerte, te prepara para cualquier tipo de jugada: estrategia ofensiva o defensiva, un balón en el que el rival no esté atento... Va implícito en mi trabajo, tanto la atención como la concentración”, ha apuntado Mosquera.

Sin Diarra, Canario ni Lucas Pérez, pero con Calderón, Puga, Marco Camus y Javi Flores

Analizando ya el encuentro en sí, el entrenador del Córdoba CF espera que el escenario del partido “vaya hacia nosotros”, ya que el Deportivo de La Coruña “es un equipo con muy buen juego interior, muy buen juego con balón”, por lo que debe de hacer que los jugadores herculinos tengan “un día muy difícil, que tengan esa sensación de que están todo el rato no teniendo el balón fácil y no teniendo transiciones fuertes”, ya que, aunque es un equipo que “trabaja muy bien el balón”, tiene “transiciones muy buenas”, con jugadores como Alberto Quiles o Lucas Pérez, que ante el Ceuta “deshacen el partido con una transición buenísima”. Aún así, cree que el juego interior del Dépor es “lo más fuerte que tienen”, por lo que el escenario para el Córdoba CF debe de ser “salir a por todo, y hacer que el Dépor tenga un día muy difícil en todos los sentidos”.

En el apartado de bajas, los herculinos no podrán contar con uno de sus puntales, Lucas Pérez, que causará baja por sanción. Al respecto, Mosquera ha reconocido que “la importancia de Lucas en el Dépor o en cualquier equipo en el que esté es fundamental, pero no es definitiva”, ya que “el Dépor antes de Lucas ya ganaba muchos partidos, porque es una gran plantilla”. Sin embargo, es cierto que “todas las cualidades que aporta no las tienen, por lo que tirarán de herramientas que tenían antes”. Una de esas cualidades faltantes será “el lanzamiento de estrategias de Lucas, que es fundamental”, pero, aún así, tienen “jugadores magníficos”. “Lo tienen que notar, pero no es definitivo porque es una plantilla que antes de enero jugaba sin Lucas”.

En territorio califal, la baja más sensible será la de Yussi Diarra, que vio la quinta amarilla ante el Rayo Majadahonda, pero Mosquera tiene “clarísimo quien va a jugar”. También había dudas con respecto a José Calderón, Carlos Puga, Marco Camus, Javi Flores y Canario, pero los tres estarán disponibles para el técnico gallego. Sobre Calderón, ha explicado que está “perfectamente”, pero que ha sido uno de esos jugadores que han tenido que “meterlo en boxes para que luego sea un jugador muy importante”, ya que “jugaba mucho, llevaba mucho peso y es muy importante para esta plantilla”, pero ante el Rayo tenía “una contractura muy fuerte en el cuádriceps”. Por otro lado, Puga está con pubalgia, que es una lesión que “le tiene fastidiado”, pero que cree que “llegará perfectamente”, al igual que Marco Camus, que “está dentro, pero no para jugar de inicio”. A su vez, con Javi Flores lo que se ha hecho es ir “cada día un poco a más para tenerlo perfecto”, mientras que la única baja que se unirá a Diarra será la de Canario, que “sí que parece que tiene una pequeña lesión”.