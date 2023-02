De líder a colista: el Córdoba CF se deshace en los siete últimos partidos

A nadie se le escapa ya que el Córdoba CF está atravesando su peor momento deportivo de los dos últimos años. La mayor crisis del club desde el desplome a la Segunda RFEF y el contexto más complejo en toda la etapa de Germán Crespo, que cada vez tiene una necesidad mayor de reconducir la línea del equipo para no meterse en problemas mayores. La dinámica es clara y lo evidencian los números, ya que el plantel cordobesista encadenó el pasado fin de semana su cuarto encuentro consecutivo sin anotar gol, hecho que no ocurría desde la campaña 2014-15. Y mucho ha llovido desde entonces, principalmente a orillas del Guadalquivir. Eso sí, la realidad también refleja que los califas, pese a ser unos recién ascendidos en la Primera RFEF, se mantiene aún en los puestos de play off y con una distancia más que alcanzable con respecto al líder. Eso es así, aunque también es evidente que, desde hace ya varias jornadas, el equipo está sobreviviendo de las rentas pasadas, algo que, de no cambiarlo, terminará acabándose tarde o temprano.

El Córdoba CF, en la peor crisis ofensiva desde la temporada en Primera División

El Córdoba CF ha pasado de ser el líder en solitario del Grupo I, a acumular unos números que le dejarían como colista de la categoría. El empate en la cancha del Unionistas prolongó una racha negativa en la que los cordobeses tan solo han podido sumar una victoria en los últimos siete partidos, un dato que le ha hecho caer ya hasta la cuarta posición de la tabla. Así, el 11 de diciembre del pasado año supuso el momento en el que comenzó la crisis para los blanquiverdes. Y de la derrota en Alcorcón de aquel día, al empate en Salamanca, únicamente se ha podido sumar de tres en una ocasión. En concreto, en el primer partido del 2023 en la cancha del San Fernando CD.

De este modo, el conjunto califa acumula en los siete últimos partidos una racha de solo un triunfo, además de dos empates y cuatro derrotas frente a Celta B, Linense, Mérida y el citado cuadro alfarero. Por tanto, 5 puntos de 21 posibles, cifra con la que resulta muy complicado pelear en los puestos altos. Y es que la necesidad cada vez aprieta más al Córdoba que, como se ha dicho, es uno de los peores equipo del grupo a raíz de esta lista de encuentros. En efecto, ya que es el club que menos ha sumado en dicho periodo, empatado con Fuenlabrada, San Fernando y Pontevedra, todos ellos en puestos de descenso.

Así, en lo que se refiere a sus adversarios directos por la promoción, el más activo es el Celta B, que ha sumado 19 de 21 y se ha colocado ya en quinta posición. Destacan también el Deportivo de la Coruña (16) y el Alcorcón (14). Igualmente, con 12 puntos en estos siete partidos, el Rayo Majadahonda y el Talavera están resurgiendo de la parte baja. El Real Madrid Castilla, siguiente rival del Córdoba, tampoco pasa por su mejor momento a día de hoy, aunque posee unos más que notables 11 puntos, los mismos que la Cultural Leonesa y el Linense, que no descartan pelear por el play off. En esa lucha también están el Linares (9), Sanse (7) y un poco más abajo el Badajoz (10).

Finalmente, el Racing de Ferrol es otro de los que se está deshaciendo últimamente al haber conseguido solo 6 puntos, mientras que completan la tabla en este apartado Ceuta (9), Unionistas (8), Mérida (6) y Algeciras (6). Todos ellos, eso sí, con mejor estadísticas que los blanquiverdes.