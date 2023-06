¿Cómo les fue los últimos entrenadores del Córdoba CF?

El Córdoba CF sigue a la búsqueda de un entrenador que se acople al perfil buscado tanto por Antonio Fernández Monterrubio como por la dirección deportiva compuesta por Juan Gutiérrez Juanito y Raúl Cámara. Muchos han sido los preparadores con los que se ha reunido el club en estos últimos días, aunque, tal y como aseveró el consejero delegado en su primera comparecencia al frente de la entidad califal, aún no se ha establecido una negociación formal con ningún entrenador. Mientras tanto, el Córdoba CF se encamina a cumplir el décimo aniversario desde que la plantilla dirigida por Albert Chapi Ferrer lograse el ascenso a Primera División.

En estos nueve años, nada más y nada menos que dieciocho entrenadores se han sentado en el banquillo de El Arcángel, alguno de ellos durante varias etapas. En aquella temporada 2013-14, Pablo Villa fue el encargado de coger las riendas del equipo desde el inicio tras la salida de Esnáider al final de la anterior campaña. Villa fue cesado el 9 de febrero de 2014, tras lo cual, entró al Sevilla FC de la mano de Unai Emery. Desde entonces, ha sido el segundo entrenador del técnico guipuzcoano en el mencionado Sevilla FC, Paris Saint-Germain, Arsenal, Villarreal CF y Aston Villa.

Tras ello, Luis Carrión entraría como técnico interino después de dejar de ser el segundo entrenador de Pablo Villa, aunque tan solo dirigiría al equipo en un encuentro antes de que se optase por contratar a Albert Ferrer. El mítico lateral derecho del FC Barcelona y de la selección española se hizo cargo del equipo apenas una semana después de la destitución de Pablo Villa, y fue el encargado de llevar al equipo a la gloria con su ascenso a Primera División. Sin embargo, en la élite del fútbol español, las cosas no fueron como se esperarían para Ferrer, que acabó siendo destituido en octubre. Tras ello, tendría una oportunidad al próximo año en el RCD Mallorca en Segunda División, pero también acabaría siendo destituido al término de 16 encuentros. Encontraría acomodo como comentarista en televisión, además de como entrenador del FC Barcelona Legends.

Aún en Primera División, el serbio -y último entrenador extranjero del Córdoba CF- Miroslav Djukic tomó las riendas del equipo y lo lideró en el mejor momento blanquiverde en Primera División. Sin embargo, su efecto tan solo duraría 21 partidos antes de que fuese cesado de su puesto. Al-Shabab en 2016, Partizán de Belgrado entre 2017 y 2018, y Real Sporting entre 2019 y 2020 han sido sus últimos destinos como entrenador. Su sustituto, José Antonio Romero, se haría cargo del equipo en los once últimos partidos en Primera División, logrando sumar tan solo dos puntos y certificando el descenso a Segunda. Tras ello, siguió integrado en el organigrama deportivo de la cantera del club, antes de poner rumbo al Córdoba CF SAD.

José Luis Oltra, penúltimo entrenador en dirigir al Córdoba CF durante una temporada completa

Ya de vuelta en Segunda División, José Luis Oltra dirigiría al equipo blanquiverde durante toda la temporada 2015-16, siendo eliminados en play off de ascenso. Además de ello, permanecería la siguiente temporada, siendo el último entrenador previo a Germán Crespo en aguantar durante toda una campaña en el cargo de entrenador. Sin embargo, su crédito se agotaría en noviembre de 2016. Permanecería en la categoría de plata entrenando al Granada la siguiente temporada, así como al CD Tenerife, al Racing de Santander y al CF Fuenlabrada, antes de partir hacia el AEK Lernaca chipriota, donde se encuentra en la actualidad.

Llegaría el momento entonces de que Luis Carrión se hiciese cargo del equipo con todas las funciones, dejando atrás su papel de segundo entrenador, entrenador del filial y entrenador interino. El catalán debutaría en Copa del Rey venciendo al Málaga por 2-0, y asumiría el cargo durante las 22 jornadas restantes de liga, además de ser refrendado para la próxima campaña. En la 2017-18, Carrión no logró buenos resultados y, finalmente, sería destituido en octubre de 2017. La UD Melilla, en Segunda División B, fue su siguiente destino, donde permaneció hasta 2019 antes de dar el salto a Segunda División con el Numancia. Con el club de Los Pajaritos, completó un total de 43 partidos en la categoría de plata, y luego encontraría acomodo en el FC Cartagena, donde ha sumado más de 100 encuentros, con un promedio de 1.43 puntos por partido, al frente del equipo en LaLiga SmartBank.

En la campaña 2017-18 comenzarían los primeros problemas graves para la entidad. Tras la salida de Carrión, Juan Merino dirigió al Córdoba CF durante siete partidos antes de ser destituido -sumó tres empates y cuatro derrotas-. Tras ello, el linense dirigiría al UCAM de Murcia en tres ocasiones, antes de volver al Real Betis como parte de la dirección deportiva. Jorge Romero asumiría su cargo ascendiendo desde el equipo filial y, aunque los resultados mejoraron, también sería destituido en febrero de 2018. Su trayectoria tras el paso por el Córdoba CF varió entre las categorías inferiores del Alcorcón y del Real Madrid, antes de dar el salto al primer equipo alfarero en 2021, mientras que la actual campaña ha dirigido al UCAM Murcia en 22 encuentros. En el Córdoba CF, José Ramón Sandoval entraría al equipo para lograr aquella salvación milagrosa en su primera etapa como blanquiverde.

Los problemas no haría más que agravarse en la siguiente temporada. Francisco, que no llegó a dirigir al equipo en ningún partido oficial, huiría de la entidad blanquiverde en pretemporada, ante lo cual se decidió volver a llamar a José Ramón Sandoval. Esta segunda etapa suya no sería tan fructífera, y acabaría siendo despedido en noviembre de 2018. Su destino tras el Córdoba CF fue el Fuenlabrada, que dirigió también en dos etapas: desde 2020 a 2021, y durante doce encuentros en 2022. En ámbito blanquiverde, Curro Torres tendría la oportunidad como entrenador, pero tampoco lograría resultados y saldría del cargo en 2019 para poner rumbo algunos meses después al Lugo, a la Cultural Leonesa, antes de recalar en el FCI Levadia de Estonia que dirige en la actualidad. Rafa Navarro sería su sustituto, corriendo la misma suerte, y acabando con el descenso del equipo a Segunda División B. Con el descenso, Rafa Navarro saldría del club, y encontraría acomodo en el Atlético Porcuna y en el Villarrubia de Tercera RFEF.

Cuatro entrenadores durante desde la salida del fútbol profesional

Ya con el equipo en la categoría de bronce, Enrique Martín sería el primer encargado de tratar de lograr el ascenso a Segunda División, pero volvería a fracasar estrepitosamente. El experimentado entrenador tan solo duraría nueve encuentros al frente del club, antes de ser destituido en su última etapa como entrenador hasta el momento. Apostaría el club entonces por Raúl Agné, en plena reconstrucción con la llegada de Infinity a la propiedad, y con la pandemia por la Covid-19 por medio. Tras 20 partidos también sería cesado al no lograr el ascenso, y pondría rumbo al Nàstic de Tarragona, donde permaneció por dos años en el cargo antes de ser destituido el pasado mes de enero.

Juan Sabas y Pablo Alfaro serían los entrenadores en los que se confiase en los primeros proyectos de Infinity al frente del equipo. Sabas tan solo entrenaría al equipo en seis ocasiones antes de ser cesado -no ha vuelto a entrenar-, mientras que el mítico central del Sevilla FC, Alfaro, lo haría durante 18 encuentros. Sería despedido en abril después de que el equipo acariciase el descenso a Segunda RFEF, y tras ello, ha entrenado en 22 encuentros al San Fernando en la actual campaña. Germán Crespo asumiría el cargo del primer equipo tras ascender desde el filial y, aunque no pudo evitar el descenso, su historia con el Córdoba CF es ampliamente conocida por todos. Sería destituido en el pasado mes de abril, y ahora se encuentra en la órbita de varios equipos de Primera RFEF. Manuel Mosquera sería su sustituto para los ocho últimos duelos, donde tan solo venció en uno y no cumplió con el objetivo de clasificar para play off.