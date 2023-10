Kuki Zalazar: “Hay que sacar los tres puntos como sea”

Jugador que está llamado a ser importante conforme las rotaciones sigan sucediéndose con el paso de las jornadas. Kuki Zalazar fue de los últimos futbolistas en llegar a la entidad blanquiverde durante el pasado mercado veraniego y aterrizaba para ser crucial gracias a su polivalencia y al déficit de competitividad que existía tanto en la mediapunta como en el carril derecho. Sin embargo, el ex del Deportivo de La Coruña no ha tenido demasiada continuidad, aunque esto podría cambiar en un espacio breve de tiempo. En su comparecencia ante los medios de comunicación, el deportista uruguayo ha explicado que poco a poco está cogiendo ritmo, en un equipo que ha tenido un “difícil” inicio de Liga.

En primera instancia, Kuki Zalazar ha recalcado que el Córdoba CF planteó el partido en Algeciras para traerse “los tres puntos”, pero ha apuntado que “esto es fútbol”. “Ellos tenía un gran equipo y ellos nos ganan por un error nuestro. Ahora hay una nueva oportunidad para ganar ante nuestra afición y conseguir tres puntos”, ha añadido un jugador que ha admitido los errores arbitrales. “El primero de Toril me pilla calentando y no me pareció, en el segundo que participo pues tampoco. En la primera no estuvo bien, pero en la segunda sí que estuvimos siendo muy superiores. Es difícil la profesión de árbitro pero se equivoca totalmente”.

Por otro lado, el futbolista blanquiverde ha admitido el “difícil” inicio liguero, aunque sigue creyendo en este equipo. “Estamos trabajando para que lleguen las victorias porque nos las merecemos y porque somos muy buenos jugadores. Si seguimos trabajando, dominando los partidos, vamos a conseguir muchas victorias”. Asimismo, Zalazar ha aseverado que el Córdoba CF tiene que “ganar todos los partidos que juegue”. “Es una situación que hay que ganar después de la derrota, con tu gente, en tu casa. Hay que sacar los tres puntos sea como sea. Vamos a ir de la tranquilidad, siguiendo con lo dicho por los técnicos, a por los puntos”.

Además, la confección de la plantilla es uno de los puntos fuertes para un Kuki que ha afirmado que este equipo está hecho para estar mucho más arriba, aunque le falta “algo del maldad”. Entretanto, el jugador califal ha apuntado que el año pasado fue “duro” para él y que poco a poco está cogiendo el ritmo necesario. “Entrar en el Córdoba, con los jugadores que había y en la última semana, pues normal. Tengo mucho más ritmo, mucha más confianza. Espero que trabajando pueda llegar a mi mejor versión y pueda ayudar al equipo”, ha culminado.