Juanito: “No me esperaba tantas peticiones de salidas”

El tema que a todos concierne y que será el principal antes de que se acabe el mercado invernal este mismo martes. ¿A quién va a traer el Córdoba CF y quién va a salir? El director deportivo Juan Gutiérrez Juanito ha dejado una opinión clara al respecto, aprovechando la presentación de Canario como nuevo jugador blanquiverde, y es que “nunca se sabe” porque en noviembre ya se pensaba una cosa y ahora ha tenido que cambiar con el “camino”. “Ha sido un mercado para el Córdoba que no me esperaba. Un equipo que va primero pues que tenga tantas peticiones de salir. Hay que tratarlas desde el plano individual. Nos hemos dado cuenta de que el equipo venía de Segunda RFEF y había jugadores que su contrato estaban más en el aire como José Cruz o Álex Bernal pues son circunstancias que hay que aceptar. Es evidente que eran jugadores que no tenían una participación mayoritaria”.

Por su parte, el propio dirigente espera salir ganando con los refuerzos, aunque se esté sufriendo en la realidad “con todo este movimiento de entrada y salida”, por lo que transmite “tranquilidad”. “Hay ruido y es normal. Estamos en un club importante como es el Córdoba, pero nosotros tenemos las cosas claras. Hace poco renovamos al entrenador y sería muy extraño un movimiento con respecto a él. Tiene un crédito muy grande porque se lo ha ganado. Ese crédito lo vamos a agotar. Dentro de dos días va a terminar el mercado y esa crisis acabará el miércoles”.

Entretanto, Juanito ha incidido en la idea de mejorar la plantilla cuando “se producen estos cambios”, pero ha sido un mercado “muy atípico” donde no hay “posibilidad de firmar jugadores que son importantes en sus equipos”, además de que el Córdoba CF ha dejado salir jugadores antes de tener sustituto porque “si todo el mundo hace lo mismo, pues no sale nadie”. Aun así, la ventana de incorporaciones se sigue moviendo a un ritmo vertiginoso y uno de los nombres que ha sonado ha sido tanto el de Scepovic que “podría llegar porque existe cierto interés” y el de un Florín Andone que ha sido sondeado pero es inviable. “Era una opción interesante pero no sondea esta posibilidad. Son situaciones que tienes que valorar. Una cosa que se puede hacer y a lo mejor en el futuro pues no nos interesa. Se ha intentado y que lo sepan los aficionados. Hay otros nombres que suenan, pero con la salida de Fuentes y Sergio Benito pues ahora te quedas con Antonio Casas solo porque Willy lesionado”.

Mientras tanto, el objetivo del director deportivo del Córdoba CF es dar las herramientas necesarias a Germán Crespo para que así pueda luchar por un objetivo “ambicioso”, como es la primera plaza. “Es el objetivo ambicioso del equipo y por esta mala racha no esta el objetivo descartado. Queremos recuperarnos. El objetivo real del equipo es estar en el play off después de estar comandando varias jornadas la tabla. Si cabe la posibilidad de agotar fichas para que el equipo no le falte herramientas”, aunque también admite que las puertas están abiertas para cualquier jugador. “No sabemos quién va a salir porque no hay nada cerrado en cuanto a salidas y bajas”.

Por último, Juanito se ha referido al actual rendimiento deportivo de un equipo que tiene una crisis clara en las dos últimas jornadas disputadas hasta el momento. “A nivel de juego, los dos últimos partidos han sido otros. Ni contra Linense ni contra Mérida, jugamos mal. No arrasaba pero era un equipo fiable. Tenía mucha pegada y solía resolver, pero en estos dos últimos partidos hemos sido otros. Todos los equipos pasan rachas. Tenemos esa racha, asumirla y crecer desde eso. Una causa ha podido ser el mercado invernal pero se ha hecho aún más ruido”, ha culminado.