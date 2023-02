Juanito: “Nos hemos ido adaptando a la situación”

Hasta el último minuto prácticamente del 31 de enero para terminar de apuntalar una plantilla que, finalmente, tendrá una ficha no sub 23 libre en busca de una oportunidad del mercado de agentes libres para terminar de cerrar la zona defensiva. Aun así, la dirección deportiva del Córdoba CF cosechó un día muy duro para cerrar definitivamente una ventana invernal que ha estado más activa de lo esperado en varios clubes tanto de Primera RFEF como de Segunda División. Aprovechando la presentación de Marco Camus, Juan Gutiérrez Juanito ha realizado el pertinente balance del mercado invernal ante los medios de comunicación.

Primeramente, Juanito ha querido hacer saber su opinión de un mercado en el que el Córdoba CF ha dejado una ficha libre y en la que se ha ido “adaptando a la situación”, cubriendo pieza por pieza y, además, unas opciones “que al final no se han cumplido”. Por otro lado y después de empezar su comparecencia, el director deportivo ha confirmado el acuerdo existente que existía con Adri Castellano, pero, finalmente, la Ponferradina no lo ha liberado. “A partir de aquí, seguimos peinando el mercado y cada posibilidad que surgía pues no convencía. Desde la mañana de ayer teníamos la posibilidad de que José Alonso se fuese al Real Irún, pero nosotros queríamos quedarnos con él incluso antes del rechazo de Castellano. No se produjo la llegada del jugador deseado pero ahora tenemos un mercado de jugadores que están libres y tenemos que decidir. Si hacemos esa ficha es para el central porque las posiciones restantes están cubiertos”.

Siguiendo este mismo hilo, el dirigente blanquiverde ha confirmado que el Córdoba CF se está interesando por la posible llegada de un central que, a día de hoy, se encuentra sin contrato y podría aterrizar en territorio andaluz en los próximos “dos o tres días”. “Tengo mis esperanzas y es evidente que tenemos nuestras opciones y las vamos a agotar porque las opciones que tenemos son buenas, aunque si finalmente no nos gusta, pues no vamos a hacer ningún movimiento”. Por otro lado, la posibilidad de Scepovic siguió el mismo camino que Castellano. “Teníamos un acuerdo con el jugador pero estaba pendiente de la desvinculación del equipo chipriota. Después se complicó al cosa y cada club y cada país lo hace de una forma y las condiciones cambiaron. Nosotros no íbamos a hacer un sobre esfuerzo por ningún jugador y era importante mantenernos fuertes, manejando otras alternativas. También eso es bueno para el futuro porque más allá del presente, trabajamos para el futuro inmediato y conseguimos hacer un jugador que iguala o mejora lo de Scepovic. Contacté con el míster, era el jugador y tiramos con la opción para adelante. La licencia la validó la federación minutos antes del cierre de mercado”.

Entrando más específico en Juan Villar, Juanito ha destacado su participación “en muchas categorías españolas” y, a pesar de que su gran nivel ha sido desempeñado echado a banda, tiene las características idóneas para cubrir el sitio en la parte ofensiva. “Ha llegado de un equipo de superior categoría, pero es difícil la contratación de jugadores que tenga muchos minutos y más aún de superior categoría. Las categorías están para algo y aquí nos puede aportar mucho. Viene con muchas ganas e ilusión y además tiene mucho gol. Sigue estando en forma y nos puede aportar”, por lo que, el director deportivo, ha terminado “contento”, aunque las sensaciones finales las dictará el césped. “Los cambios son muy positivos y la nota negativa es el puesto de central de momento porque aun no ha acabado. Si finalmente no cubrimos este puesto, pues hemos tenido ese deficit. Ekaitz también refuerza el carril izquierdo”.

Ahora, el turno han sido para las bajas. Y es que, tal y como ha comentado el dirigente, Ramón Bueno no ha tenido la “suerte” que se requiere para recuperar el nivel perdido. “Ha jugado muy poco. Ha salido en las rotaciones y se lesionó. Después le tocó en San Fernando nada más. Tiene contrato un año más y nos interesa que pueda disponer de más minutos porque queremos recuperarle, aunque nos prive de no tener nosotros. Después de ver lo que hemos firmado más lo que teníamos, pues veíamos complicado su participación”, mientras que la salida de Cedric Teguia se hizo a su ritmo debido a los condicionantes económicos. “El problema de avanzar las cosas antes pues es que cuesta más dinero. Estamos en positivo con todos los cambios que hemos hecho y eso es muy complicado. Manejamos los tiempos y para el ahorro económico también. Tenemos nuestras estrategias y nos vamos adaptando. Estamos muy contentos por cómo ha salido todo. Si en el plano económico está en regla y pues encima nos ahorramos algo, pues todo mejor”.

Entrando en la parte final y también repasando el mercado en general, Juanito ha reconocido que se ha movido más de lo esperado. “En Primera y Segunda se mueven más por dinero y es más difícil de hacer los traspasos, pero me he sorprendido por algunos traspasos y sobre todo por el montante. A veces las necesidades y las ganas de cubrir un puesto, pues se pueda hacer. La valoración pues se ha movido mucho el mercado. Ahora toca fijarnos en lo nuestro”, aunque también hay que hacer una valoración después de ver estas nuevas herramientas en el césped. “Al final se termina el mercado y con los cambios parece que ha mejorado la cosa, pero también está la adaptación. En este caso, la única pega es que hay poco tiempo. Jugamos el domingo y hay que adaptar. A la larga pues a lo mejor el equipo irá como un tiro, pero hay que sobre pasar este bache”, ha culminado.