Juanito, ante el inicio de liga: "Vamos con las ideas claras"

Balance de una pretemporada agridulce. Esa es la sentencia que puede extraerse de las últimas declaraciones de Juanito, director deportivo del Córdoba, durante la presentación de los guardametas Felipe Ramos y Carlos Marín. El conjunto blanquiverde finalizó este domingo su fase de preparación, cuya recta final ha dejado un sabor más agrio del que pudiera esperarse para un club que aspira claramente al ascenso. Así, la entidad ya prepara el primer duelo de liga ante el Xerez, después de dejar atrás unas semanas en las que “el equipo ha tenido luces y sombras”, según ha afirmado el gaditano, puesto que “ha habido momentos muy buenos, sobre todo en los partidos de casa, y fuera estuvimos bien hasta la expulsión en Algeciras, luego nos tocó un poco más sufrir”.

En este sentido, el máximo exponente del área técnica del club ha explicado que la plantilla “ha tenido algunas sombras en el momento en el que no hemos puesto quizá, no la intensidad, porque los jugadores siempre quieren ganar y creo que intentan poner lo máximo siempre, pero sí cuando no hemos tenido el ritmo suficiente de competición, de meterle velocidad al juego”, ahí “sí que hemos sufrido”, especificando que en esos momentos han tenido “más problemas para sacar el balón de atrás, hemos concedido más ocasiones, en el balón parado hemos sufrido”.

Asimismo, las lesiones han sido otro de los focos principales del irregular rendimiento del Córdoba. De hecho, Juanito ha aludido a los dos jugadores presentes, indicando que “los dos porteros han jugado poco para lo que es una pretemporada, aunque cuando han vuelto lo han hecho con solvencia, y se les ve seguridad bajo palos”, pero “hemos tenido muchas lesiones, sobre todo en línea defensiva” y “el equipo no ha podido compenetrarse de la forma que queríamos para el partido contra el Xerez, pero al tener una plantilla amplia y con la que estamos contentos, las lesiones muchas veces les da la oportunidad a otro jugador”.

Con todo, “llegamos al partido contra el Xerez con las ideas claras. El míster tendrá las ideas claras del equipo que tiene que poner, aunque es verdad que aún hay dos o tres jugadores con molestias que todavía no sabemos si van a llegar al partido”, ha puntualizado. Y es que “llega la hora de la verdad” y “creo que hay que quedarse con lo bueno y no con lo negativo”, puesto que “si damos ese nivel, vamos a ser un equipo que estemos ahí luchando para ese ascenso, y sin embargo, si damos el nivel más pobre, que sobre todo ha sido fuera de casa, vamos a tener problemas”, ha zanjado el director deportivo.

Ritmo y velocidad. Las claves que, según la visión de éste, le han faltado principalmente a la plantilla de Germán Crespo, puesto que “prácticamente todos los primeros tiempos de los partidos han sido muy buenos, y sin embargo, luego no es que hayan sido malos, pero se ha bajado un pelín el nivel. El equipo necesita coger ese ritmo y las lesiones no han dejado que se coja”, ha dicho Juanito, aludiendo a que “las sensaciones que tuvimos con Germán el pasado año en el filial fueron parecidas, que al equipo le costó mucho al principio coger la forma. Esperemos que no ocurra lo mismo porque es verdad que el filial no tuvo un buen arranque y creo que dependemos mucho del estado y la forma de los jugadores, pero somos optimistas”.

Finalmente, respecto a Samu Delgado, quien volvió a recaer de su lesión, el gaditano ha resaltado que saben “más o menos lo que puede tener. No es una lesión grave como la que tuvo. De hecho, la segunda recaída no fue tan grave, pero al jugador se le están complicando las recuperaciones. Tarda mucho en ponerse a tono y de todas formas nunca ha estado a un nivel óptimo para competir”, por lo que “no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si el tratamiento no ha sido el adecuado, hay que buscar otra solución para recuperar al jugador, que puede ser importante. Cuando estaba en su mejor momento daba mucho equilibrio y mucho peligro en banda” y “no tenemos en mente fichar ni cubrir su posición de ninguna manera, a menos que la prueba de hoy fuera totalmente diferente a lo que pudiera parecer”.