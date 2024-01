José María Bellido, sobre la dificultad para acceder a El Arcángel: “Su nombre es El Arenal”

Un nuevo capítulo en un estadio que parece que se está encauzando su situación, aunque de momento no hay un final cercano a toda esta película. El Arcángel ha sido objeto de promesa electoral para muchos de los últimos gobiernos que han logrado llegar al Ayuntamiento de Córdoba, pero, sin embargo, no ha surtido efecto para que uno de los coliseos más llamativos de todo el fútbol nacional por su estructura y su graderío finalmente se termine como es debido. Además y con el paso de los años, los problemas siguen surgiendo hasta tal punto de que cada semana se añade uno nuevo a la lista.

Esta vez, los aficionados cordobesistas se han quejado por el acceso al estadio, ya que, después de la lluvia acaecida el mismo día del enfrentamiento ante el Real Madrid Castilla, todo El Arenal se embarró, haciendo muy difícil el transito para todos los asistentes a El Arcángel. Tras este hecho, Cope Córdoba ha entrevistado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, y, además de hacer un balance de la actualidad, ha sido cuestionado por este problema, reconociendo que “es verdad que se embarra”, pero que “estos son los accesos al recinto ferial” y se está actuando a día de hoy para solucionar este contratiempo y “el terreno pueda absorber mejor el agua”, aunque, sin embargo, su mismo nombre lo describe. “El nombre es El Arenal, no se llama El Cemental o El Hormigonal”.

Por otro lado, no todos los problemas se concentran únicamente en el exterior de El Arcángel, sino que hay muchos más dentro de las mismas instalaciones, comenzando porque la titularidad es municipal y no existe, por el momento, ninguna cesión para que el Córdoba CF pueda ejercer su actividad deportiva sobre este mismo césped. Por tanto, José María Bellido ha adelantado que “seguro” habrá un nuevo pliego este trimestre. “Espero que en este caso haya interés, que la otra vez no la hubo”, en referencia a que el Córdoba CF no optó por aceptar la anterior propuesta.

En último orden de actualidad y tal y como adelantó este periódico meses atrás, El Arcángel optará a ser subsede del Mundial y hace unos días inspectores de la Real Federación Española de Fútbol evaluaron las instalaciones tanto del estadio como de la Ciudad Deportiva. El propio alcalde de Córdoba admite que el coliseo ribereño “está preparado”. “Con un poquito de mejora, podríamos ser subsede del Mundial”, aunque, semanas antes, Facua denunció el mal estado de la zona de Tribuna de El Arcángel debido a la precariedad de las instalaciones eléctricas y agujeros en el suelo, que ponen en peligro la integridad física de los asistentes. Asimismo, la zona de Preferencia sigue sin estar terminada, por lo que aún queda mucho camino para adecuar dichas instalaciones a una cita mundialista.