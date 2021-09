José Cruz: "Vengo aquí con la intención de subir al Córdoba"

Última presentación después de dar por finalizado el mercado veraniego. El Córdoba CF ha tenido una pretemporada muy activa tanto en los terrenos de juegos como en los despachos. La pasada temporada, debido al cambio de formato propuesto por la Real Federación Española de Fútbol, terminó a finales del mes de mayo para una entidad blanquiverde que ha confeccionado una plantilla prácticamente nueva. De hecho, uno de los pilares fundamentales de la actual dirección deportiva era incorporar a jugadores comprometidos con la causa y, por ello, Juan Gutiérrez Juanito se fijó en José Cruz para apuntalar la zona defensiva. El zaguero cordobés cuajó una gran campaña vistiendo la elástica del Linares Deportivo, participando en el play off por subir a Segunda División. Sin embargo, el futbolista pensó que era buena opción volver a su tierra y ha sido presentado con la camiseta del equipo califa en la sede de Supermercados Piedra.

Para este acto han estado presentes tanto el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo, como un director deportivo que ha hecho una primera referencia sobre el futbolista, presentándolo y analizando cómo fue su llegada a la capital cordobesa. "José Cruz es uno de nuestros jugadores emblema y que nunca había tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo del Córdoba. Ha sido un trotamundos del fútbol, teniendo experiencias en el extranjero. Llega tras hacer una muy buena temporada en el Linares Deportivo. No dudamos ningún instante en firmarle siempre con respeto a su anterior club porque les unía una relación contractual. Fue capaz de resolverla, llegando a un acuerdo de poder salir. Es un jugador con experiencia, liderazgo y con buena salida de balón. Estamos muy contentos de tenerle con nosotros". Por su parte, el futbolista califa ha valorado su incorporación y tiene claro el objetivo que se tiene que marcar el club para esta campaña. "Soy el hombre más feliz por vestir la camiseta del equipo de mi ciudad, de mi amigos, del que era cuando era chico a pesar de que no pude vestirla. Iba a El Arcángel con mis abuelos de pequeño y cualquier cordobés lo siente. Surgió la opción y la verdad es que no me lo pensé. Las dos partes estaban interesadas. Tuve el vello de punta en los dos minutos que duró el himno y ojalá devolver al Córdoba a Primera RFEF".

Mientras tanto y debido a una nueva lesión, José Cruz será duda hasta última hora para el encuentro ante el Xerez Deportivo, aunque el propio jugador quiere "luchar hasta el final". "Lo mejor sería haber esperado una semana más, pero las sensaciones que tengo son muy buenas. Mañana me incorporo al grupo y si los días posteriores siguen siendo buenos, llegaré a Jerez", añade un futbolista que aceptó la propuesta del Córdoba, a pesar de tener otras más suculentas. "Este verano han surgido varias ofertas de Primera RFEF con un sueldo un poco más elevado, pero quería venir a mi equipo. Era una oportunidad que no podía dejar escapar y mi familia estuvo de acuerdo". Una incorporación que llega tras un año donde ha sido una auténtica montaña rusa de emociones para el veterano profesional. "A nivel deportivo, fue la mejor temporada que he hecho en mi vida. A ello se le suma que ha sido la peor temporada a nivel personal por el fallecimiento de mi padre. Esto me ha hecho crecer mucho y siento que tengo como 25 años. Vengo aquí con la intención de subir al Córdoba".

Por otro lado, el inicio liguero siempre es una fecha marcada en el calendario por todos los integrantes de las entidades competidoras y no lo es menos para el club blanquiverde. "Es un partido en el que todos tenemos ganas. Es un campo que, a priori, nos beneficia porque es amplio. Es un equipo con mucha historia. Todos los equipos saldrán a morder contra el Córdoba. Esa intensidad la tenemos que igualar", asevera un José Cruz que repite la meta que se ha marcado el Córdoba CF para esta temporada. "El único objetivo es ascender de categoría, aunque el camino no va a ser fácil. Tanto afición como prensa y club tenemos que estar unidos. Ojalá en mayo podamos estar en Tendillas". Por último, el cordobés se ha querido acordar del mayor activo que tiene la escuadra califal y valora el esfuerzo que han realizado en esta campaña de abonados. "La afición siempre ha respondido. Parecía que este año no se iba a responder por el runrún, pero hay una afición muy buena en Córdoba. No le importa la categoría y quieren ir siempre al estadio", culmina.