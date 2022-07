Jorge Moreno: “Voy a pelear el puesto para poder ser titular”

Turno de presentaciones de las nuevas caras del Córdoba CF para esta nueva e ilusionante temporada 2022-23. Después de vestir de largo a las primeras incorporaciones durante las últimas semanas, ahora ha tocado el turno de uno de los centrales más codiciados de la categoría, y probablemente uno de los aciertos más importantes hasta el momento de la dirección deportiva dirigida por Juan Gutiérrez, Juanito. Jorge Moreno era una de las piezas sub 23 más codiciadas por numerosos equipos de la categoría de bronce, y finalmente fueron los blanquiverdes los que lograron hacerse con sus servicios en calidad de cedido, completando así el centro de la zaga junto a Gudelj, José Alonso y José Cruz.

Raúl Cámara ha sido el encargado de presentarlo en el concesionario San Rafael Motor, uno de los patrocinadores del club califal. El que una vez fuese el lateral derecho del Córdoba CF, y ahora integrado en la dirección deportiva del club, ha destacado de Moreno que es “un jugador que defensivamente es contundente y rápido”, además de definirlo como “un central moderno con una buena salida de balón”. Por último, también ha remarcado el hecho de que posee “una gran capacidad de crecimiento, algo que desde la dirección deportiva buscamos: jugadores jóvenes y con hambre, y creemos que Jorge lo tiene”.

Tras ello, ha llegado el turno del propio jugador, que ha comenzando agradeciendo a toda la cúpula directiva por su “predisposición a la hora de estar todos estos meses detrás de mí, además del cariño que me han mostrado desde que he venido, al igual que lo ha hecho la afición, que se hace de notar”. Uno de los puntos claves de su presentación ha recaído sobre el hecho de que el central tenía ofertas de superior categoría y económicamente más potentes, aunque, según el propio Moreno, en cuanto habló con Juanito, Raúl Cámara y Germán Crespo y le presentaron el proyecto, se decantó por el Córdoba “sin pensarlo”.

Será el cuarto central del equipo junto con José Alonso, José Cruz y Gudelj, aunque la competencia no parece ser un problema para él, ya que lo ha definido como “algo positivo”. “Siempre que hay competencia vas a dar el cien por cien o el doscientos por cien, y eso se basará en que salga quien salga, va a salir a darlo todo en el campo. Vengo a pelearme el puesto para poder ser titular”, ha afirmado.

Fran Cruz, antiguo jugador del Córdoba CF y actual futbolista de la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo en el que estuvo el año pasado Jorge Moreno, ha jugado también un papel transcendental a la hora de que el joven zaguero se decantase por el blanco y el verde. “Todo han sido mensajes positivos por parte de Fran”, ha reconocido el madrileño, que también ha confesado que le dijo “que ni me lo pensase, que aquí iba a estar muy a gusto ya que la ciudad y el club son increíbles. Me ayudó mucho contándome todo eso para que me decidiese también”.

Una de las razones por las que Moreno era tan codiciado por diversos clubes de la categoría es que, pese a su corta edad, ya cuenta con experiencia en la división de bronce. Cuestionado sobre las claves para lograr el ascenso, Jorge Moreno ha opinado que “la base para empezar es tener un buen grupo y un buen vestuario”. Además, después de varias jornadas de entrenamientos con la plantilla del Córdoba, también ha apuntado que hay que “tener jugadores de nivel como hay aquí, y tener un buen míster que te sepa llevar, que sepa adaptar su juego y llevarlo a cabo en el terreno de juego”.

Por último, en lo que respecta al resto de rivales del Grupo I de Primera RFEF, el defensor ha reconocido que “esta categoría es muy complicada”, ya que “del primero al último te compiten”. Sin embargo, ha concluido afirmando que “viendo lo que he visto y todo lo que queda por delante de pretemporada, va a ser un año muy bueno. Creo que vamos a intentar conseguir el segundo paso, y creo que lo vamos a lograr”.