Javi Moreno: "Renuncié a firmar con equipos de Primera para venir a Córdoba"

Valenciano de nacimiento, pero convertido en un cordobés más. El amor que tiene Javi Moreno por Córdoba es innegable y no le va a extrañar a nadie. El actual entrenador del Ejea, club que compite actualmente en la Segunda División B, siempre tendrá un cariño especial a la capital andaluza a pesar de ser valenciano. Por ello, el ex jugador profesional de Alavés o Milan, entre otros, guarda un grato recuerdo a la entidad blanquiverde y tiene la intención de volver de un modo u otro al club que le devolvió la alegría que perdió en su momento jugando a fútbol. Gracias a esto, Nacho Serrano, periodista en PTV Córdoba, ha entrevistado al actual técnico donde ha recordado su trayectoria desde que dio sus primeros pasos en la cantera del Barcelona, pasando por la élite hasta llegar al Córdoba, club donde finalmente consiguió un ascenso al fútbol profesional, logro que intenta volver a conseguir el equipo cordobés en la actualidad.

Y es que Javi Moreno llegó por primera vez a la entidad blanquiverde avalado por el mítico presidente Rafael Gómez. El dirigente cordobés viajó expresamente hasta la ciudad condal para hacerse los servicios de un jugador muy joven que, por aquel entonces, arrastraba algún que otro problema físico. "Cuando yo llego a Córdoba vengo recién salido de una lesión de tobillo. Me cuesta mucho entrar y no quería ir a Córdoba porque yo estaba recién operado, pero vinieron allí a vernos. Me acuerdo como si fuera hoy que cuando acabamos el partido que yo había metido dos o tres goles, pero no estaba bien del tobillo porque llevaba mucho tiempo sin jugar, aunque vino Rafael Gómez y se empeñó en que viniese para Córdoba. Ellos se reunieron en el Mini Stadi y el entrenador Chato González no quería que fuese yo, pero sin embargo Rafael Gómez estaba empeñado en que yo fuese para Córdoba. El único que habló conmigo fue él y me dijo: "Tú hazme caso a mí que en Córdoba no te va a faltar de nada". Yo lo consulté con mi padres y me fui para allá. Llegué allí, no entré y me fui a mi tierra por un lance con el entrenador ya que no me sentía a gusto allí", admite un Javi Moreno que le dijo antes de irse a Rafael Gómez que "volvería a Córdoba" y así fue.

Aunque su segunda etapa llegó de manera más sorprendente. El jugador tenía ya una cierta edad, pero aún con mercado en Primera División. Aun así, Javi Moreno lo dejó todo para volver a Córdoba. "Estaba en el Zaragoza, acabó esa temporada y yo tenía opciones de jugar en equipos de Primera División e incluso Inglaterra, pero sin embargo me llama Juan Carlos Rodríguez y me dice que el entrenador era Quique Hernández y me quería para la plantilla. Yo tenía 30 o 31 años, me quedé pensando y le dije a mi representante que me quería ir para Córdoba. Mi representante se lo dijo a un Juan Carlos Rodríguez que se fue a su vez a hablar con un Rafael Gómez que le respondió: "A ese lo que le haga falta". Renuncié a firmar con equipos de Primera División para venir a Córdoba. Yo quería venir a Córdoba porque ya no era feliz. Acerté de lleno. Me dieron la opción de venir y ni me lo pensé".

Por otro lado, el actual entrenador del Ejea sabe que subir a Segunda División esta temporada es muy complicado, aunque el Córdoba debe ascender sí o sí por institución y presupuesto. "Muy pocos equipos de Segunda División B tiene el presupuesto del Córdoba. Es muchísimo dinero para un equipo, pero es el Córdoba y tiene que intentar ascender a Segunda División sí o sí. Esa ciudad no puede estar en Segunda B durante el año que viene. No puede tampoco estar en la Segunda B Pro. Mínimo tiene que estar en Segunda División. Es verdad que esta categoría es muy complicada. Por mucho que seas el Córdoba, no ganas a nadie. Dios quiera que se meta, pero lo tiene muy complicado. Le queda Betis, Murcia y Ejido. Tres partidos muy complicados, pero con el equipo que tiene el Córdoba está capacitado para ganarle a cualquier equipo. Lo malo ahora es que no tiene margen de error", explica.

Y es que el paso de Javi Moreno por el juvenil blanquiverde de División de Honor no pasó desapercibido. El técnico valenciano vio en Alberto del Moral la única opción en un futuro a corto plazo de la entidad cordobesa. No se equivocó en demasía el ex jugador profesional. "Sabía que podía llegar a donde está llegando. Él solo tenía un error muy grande y era que se orientaba muy mal en nuestra salida de balón. El momento que pudo corregir eso, dio tres pasos por delante a todos los demás. Se le veía diferente y después fisicamente es un toro. Además y cuando estaba conmigo, me comentó que le habían ofrecido irse a Estados Unidos con una beca y yo le dije que no. Si quieres ir a ganar dinero y a estar con tu novia, vete, pero si lo que quieres es desarrollarte como futbolista, quédate aquí. Me hizo caso, se quedó aquí y no le está yendo mal. Ojo que todavía tiene mucho margen de mejora porque tiene solamente 20 años", añade el técnico.