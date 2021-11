Javi Flores: "Por momentos mágicos como éste fue por lo que volví"

Capitán, héroe y líder. El destino le deparaba una nueva noche mágica a un Javi Flores que, tras volver a El Arcángel, tan solo había recopilado momentos delicados con la zamarra blanquiverde. En el minuto 54 -no podía ser de otra manera-, el mago de Fátima puso el 1-0 definitivo que supuso la victoria del Córdoba en la Copa RFEF. Ya se lo avisaban los compañeros en el vestuario. “Miguel -De las Cuevas- me decía que iba a marcar cuando hiciese falta”, reveló el capitán blanquiverde, “y al final así ha sido”. El momento del gol, “indescriptible” para el centrocampista, que ha reconocido que se le ha pasado “toda la vida por delante, desde los siete años jugando en el Córdoba”. “Fue por momentos como este por lo que volví, por volver a sentir estos momentos mágicos. Desde Huesca no sentía algo así”, ha recordado, haciendo referencia al ascenso del Córdoba en Huesca en el año 2007.

La realidad, cruda tal y como la ha expuesto el propio Javi Flores, es que el Córdoba ha llegado a jugar este campeonato “por hacer las cosas mal”. Sin embargo, para él, para la plantilla y para el club, eso “es el pasado, y ahora hay que mirar el presente”. Los blanquiverdes han mostrado su interés por la competición desde el primer momento, y su travesía por esta Copa RFEF ha servido para unir aún más a un vestuario que ya de por sí es una piña. “Nos quedamos con que, con todo lo mal que lo hicimos el año pasado, hemos podido vivir esto. Lo he disfrutado como un niño pequeño, y creo que toda la gente también”, ha afirmado el de Fátima.

Dos momentos que se le quedarán al centrocampista cordobés en la retina para el resto de su vida. En el 54', un tanto de cabeza que supone el gol. Y después del partido, levantar una copa al son de las más de 12.000 almas que se reunieron en El Arcángel, inundando de alegría y emoción a una afición que ha sufrido mucho durante los últimos años. Sobre su sensación al marcar ese importantísimo tanto, Flores ha explicado que “la sensación cuando un futbolista marca es terrible, algo indescriptible. Solo el que lo marca puede sentirlo”. Un tanto que, quizás, tal y como ha reconocido, no ha sido el más bonito de su carrera, pero que ha supuesto una sensación única. Un Javi Flores que ya venía “buscando el gol jornadas anteriores”, aunque al final, el gol en esta ocasión “ha supuesto un título y una alegría, sobre todo tras el año pasado”.

Pese a que el momento del gol, para él es el “más importante”, lo cierto es que el momento de levantar la copa ante el público cordobesista se le “quedará en la mente para el recuerdo”. Y ahora, con esa sensación y ese recuerdo, lo que le queda al Córdoba por delante es seguir peleando para que su periplo por esta Segunda RFEF sea lo más breve posible. “Esperemos que nos valga para seguir creyendo en lo que hacemos, para seguir confiando en el grupo”, ha expuesto. Tras la derrota frente al Villanovense, el encontrar rápido la victoria era importante “para que no haya ninguna duda”. Y, pese a que haya sido en Copa RFEF y no en liga, el encuentro servirá a los blanquiverdes “para corregir cosas”, ya que no han estado “tan fluidos” como suelen estar cuando juegan en El Arcángel. Las piernas empiezan a pesar tras la carga de partidos, y aún queda un último arreón con la Copa del Rey frente al Sevilla la próxima semana.

“A partir de aquí lo que nos atañe y lo que nos concierne es la liga, y pensaremos en el Mérida, que viene el sábado”. Esa es la mentalidad actual de un grupo que solo piensa en ganar, ganar y volver a ganar, como diría aquél. Consciente de que lo mejor que tiene el Córdoba son “esos 7.000 u 8.000 que no fallan”, Javi Flores seguirá liderando el proyecto de un club califal que brilla con luz propia tras varios años de decadencia.