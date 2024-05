Iván Ania: “Si no estás al cien por cien, es difícil que puedas ganar”

El batacazo sufrido por el Córdoba CF ante el colista, el Recreativo Granada, ya es cosa del pasado. El conjunto blanquiverde cayó derrotado en un bochornoso partido que mostró las costuras de un combinado califal que no decidió, prácticamente, no comparecer en el Nuevo Los Cármenes. Sin embargo, el calendario no se detiene, y la escuadra de Iván Ania tiene una nueva oportunidad, este fin de semana ante su gente, de certificar la segunda plaza de manera matemática. Ese es el objetivo que se marcarán ante un difícil rival como el Atlético Sanluqueño, que eso sí, llegará al duelo con seis puntos de margen con respecto a las posiciones de descenso a Segunda RFEF.

Cuestionado sobre el duelo en Granada, Iván Ania ha recordado que “en las victorias hay cosas negativas, y en las derrotas hay cosas positivas”, por lo que apuesta por quedarse con que esta derrota “pone en valor el trabajo que está haciendo el equipo”, aunque también debe “servir de aprendizaje”, del hecho de que “cualquiera te puede ganar”, ya que es “una categoría, sobre todo en estos partidos finales, muy igualada”. Por ello, ha aseverado que “si no sales enchufado o si cometes un error, te puede costar el partido”.

Analizando el duelo ante el Recreativo Granada, ha explicado que su equipo, hasta el gol nazarí, fue dominador y superior, pero les faltó “más mordiente en el último tercio de campo”, donde tuvieron ocasiones que deberían “haber finalizado para, por lo menos, hacer actuar al portero rival”. Eso es precisamente, según el asturiano, de lo que deben aprender. “Tenemos que sacar una autocrítica que nos sirva y sea constructiva, y el aprendizaje de que si no estás al cien por cien, es difícil que puedas ganar un partido en esta categoría”, ha añadido. al respecto.

Por ello, las miradas ya están puestas en el próximo rival: el Atlético Sanluqueño. Sobre ellos, Iván Ania ha analizado su situación, que es muy parecida a la blanquiverde: “están con una ventaja de seis puntos sobre el descenso, y nosotros la tenemos sobre el tercero, con nueve puntos en juego hasta el final”. Así, se encuentran ambas escuadras en una circunstancia en la que “parece que lo tienes muy cerca pero todavía no está conseguido, y entiendo que lo querrán conseguir aquí con una victoria”, ha explicado Ania.

Sobre el estilo de juego de los sanluqueños, el ovetense espera “un equipo con una idea clara y definida, como han tenido desde que llegó Segovia. Un equipo combinativo, que le gusta dominar los partidos a través del balón, y que, si lo ves jugar, piensas que debería de tener muchos más puntos en la clasificación por su juego. Es un equipo bueno, que va a poner las cosas difíciles”. Por ello, recalca que no deben “mirar la clasificación, ni mucho menos”, ya que “ha habido momentos en la segunda vuelta en los que han sido uno de los mejores equipos del grupo”, y eso debe hacerles pensar “que nos van a exigir mucho”.

Así, siguiendo con su análisis, ha vaticinado que el Atlético Sanluqueño será “un equipo que, seguramente, va a intentar quitarnos el balón”, y que, además, tiene nombres propios muy potentes: “tienen un hombre muy potente en transición como Mwepu, tienen a Airam que es un jugador con muy buena zurda, velocidad en bandas con Guti, extremos que se meten por dentro con Zaca Ghailán o con Zelu. Tiene jugadores importantes que tendremos que tenerlos bien vigilados y controlados, y no permitirles, sobre todo, hacer su juego”.

Por último, Iván Ania también ha hablado, como no podía ser de otra manera, de su propio equipo y de ese objetivo claro de la segunda plaza. Así, poniendo como ejemplo que “quería estar cuanto antes metido en el play off, pese a que lo importante era estar en la última jornada”, ahora quiere “conseguir cuanto antes amarrar esa segunda plaza”, ya que han “peleado muchísimo para ser campeones, pero no es que no nos haya dado, sino que el que tenemos por encima -el CD Castellón- no ha fallado nada. Después de nuestro partido, que fue un golpe duro para ellos, han sido capaces de ganar siete jornadas seguidas, que no lo había hecho nadie”.

Por ello, no queda otra que “felicitarles” -a los orellut-, ya que son “un campeón merecido, y que ha tenido mucho mérito lo que han hecho”. En lo referido a su equipo, una vez descartada la primera plaza, Ania ya piensa en ser segundos cuantos antes. “Cuanto antes certifiquemos ese segundo puesto, muchísimo mejor. Si puede ser esta semana, mejor, y si puede ser por méritos propios, mejor todavía. Queremos ganar, ver la jornada del domingo tranquilos desde casa, esperando a ver si podemos certificar ese segundo puesto, y ojalá que así sea. Tenemos ese primer objetivo, y el segundo objetivo, que todos sabemos, de volver al fútbol profesional”.

Y, así, a modo de conclusión, Ania ha repasado la enfermería, en la que están “todos disponibles”, y “recuperados desde hace varias semanas”. Antonio Casas, que se había aquejado de algunas molestias durante la semana, ha entrenado con normalidad en la sesión de hoy, por lo que también estará disponible. Así, sumado a la vuelta de Albarrán, que cumplió sanción ante el Recreativo Granada, Iván Ania tendrá a su disposición a la totalidad de la plantilla, toda vez que se mantienen cuatro jugadores apercibidos: Alberto Toril, Cristian Carracedo, Kuki Zalazar y Carlos Marín.