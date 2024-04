Iván Ania: “Vamos a salir a ganar. Es nuestro ADN”

Un partido de los de antes, de los que son de otra categoría. El Córdoba CF vuelve a El Arcángel para medirse al Málaga CF en un nuevo derbi andaluz crucial de cara a los primeros puestos del Grupo II de Primera RFEF. Es por ello que el técnico Iván Ania, en su paso por la sala de prensa, ha comparecido ante los medios de comunicación donde ha recalcado que, a pesar de la importancia del duelo, “no es definitorio”. “Es un partido de otra categoría que las circunstancias han hecho que se dé en Primera RFEF. Ambos tienen una gran masa de afición, con aspiraciones de subir, son favoritos”.

Por otro lado, el preparador ovetense, que ha confirmado que todos sus jugadores están disponibles de cara al encuentro del domingo, ha desviado la atención a unos hipotéticos play off ya que este duelo no se parecerá en nada a lo que se puede ver en la promoción. “Ambos llegamos con una buena dinámica. Nosotros a pesar de la derrota del Alcoyano llevábamos muchos partidos sin conocer la derrota. Nos respetamos mutuamente pero ninguno nos tenemos miedo. Sabemos de las fortalezas y las debilidades de cada equipo. Yo los he visto muchas veces en vivo. Estoy seguro de que ellos también nos han visto. Será difícil sorprendernos los unos a los otros. Será un partido muy táctico, por lo que dependerá mucho de las individualidades”.

Para conseguir esto mismo, el Córdoba CF, según su entrenador, debe saber “manejar los momentos del partido” y “qué hacer en cada momento”. “Queda muy poco para terminar la Liga y les sacamos una ventaja que depende del resultado puede ser más pequeño y más grande”, pero esto no significa que la entidad blanquiverde salga con una filosofía diferente. “Nosotros vamos a salir a ganar el partido. Alguna de las derrotas de esta Liga es porque hemos querido ganar los partidos. Es nuestro ADN, nuestra manera de sentir el fútbol. Vamos a salir a ganar. En otro contexto u otras personas pues saldrían a no perder. Esa es mi manera de pensar y es que estamos jugando con nuestra gente”.

Por otro lado, Iván Ania no quiere guardarse nada, ni mucho menos a los amonestados con cuatro tarjetas amarillas. “Para nosotros ganar al Málaga sería un golpe de moral importante, yendo al final de Liga con una autoestima alta. Más allá del resultado, hay más cosas importantes. Siempre hay uno o dos partidos en la temporada son puntos clave y el de Málaga fue un punto en el que dijimos que íbamos en serio. Ese día fue clave para despegar. No ganamos el partido, pero hay momentos de la temporada clave y ahí supimos que éramos aspirantes a todo”.

Esta vez, El Arcángel mostrará una de las mejores imágenes de toda la temporada. Una “fiesta del fútbol” que el Córdoba CF tiene como objetivo que tenga un final feliz de cara a asegurar esa segunda plaza. “Salir el partido el domingo con la grada llena pues es muy importante. Vamos a ser mayoría y se va a generar un ambiente buenísimo. Ojalá nuestra gente salga orgullosa de lo que han visto en el campo”.