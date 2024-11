Iván Ania: “Estamos preparados para ganar en Cádiz”

Uno de esos partidos que debería significar un punto de inflexión para los blanquiverdes y así se ha hecho hincapié durante la semana. El Córdoba CF se enfrentará al segundo peor local de toda LaLiga Hypermotion, aunque él mismo siendo el peor visitante de la competición, por lo que es una oportunidad para que la mala racha desaparezca cuanto antes. Gracias a esto, el técnico Iván Ania compareció ante los medios de comunicación en la previa del duelo ante el Cádiz CF y explicó que, a pesar de la situación clasificatoria, su rival podrá estar peleando por volver a Primera División.

De hecho, concentrarse en las estadísticas sería un error para un Córdoba CF que ha querido desviar la mirada en otro sentido. “En cuanto a las estadísticas, preferimos no mirar. Conocemos al Cádiz, le hemos visto en vivo, en vídeo, le hemos analizado, hemos jugado contra ellos en pretemporada aunque no nos sirva de referencia. Sabemos la exigencia que ellos tienen, cómo van a salir al partido y tenemos que esos factores ponerlos a nuestro lado”, y para ello ha habido una “buena semana de entrenamientos. ”Lo necesitábamos. Hemos preparado el partido y nos falta un entrenamiento en el que buscaremos otro objetivo que no sea la preparación del duelo“.

Por otro lado, Ania ha desgranado a un Cádiz CF que se siente cómodo cuando es dominado y gracias a esto tienen dos victorias fuera de casa. “Ahora tienen dos jugadores como Ocampo u Ontiveros que son diferenciales y que si no los tienen fijados, pues pueden ser determinantes. Tienen dos bajas, veremos a ver qué equipo sacan, aunque tienen un bloque fijo, en 4-4-2. Estamos preparados para ganar en Cádiz”.

Sin embargo, el cuadro gaditano se encuentra a dos puntos del descenso, aunque aún quedan dos tercios del campeonato. “La adaptación a las categorías siempre tienen su tiempo. Quedan 28 jornadas y pueden pasar muchas cosas. El Oviedo empezó mal y acabó llegando a la final del play off. El Cádiz CF tiene jugadores de Primera División y se ha reforzado con muy buenos futbolistas. Es un equipo que tarde o temprano va a estar arriba si son capaces de aguantar la presión a la que están sometidos. Estoy seguro de que lo conseguirán si logran esto. Quedan muchas jornadas por delante y pueden pasar muchas cosas”.

En un partido donde tendrá la baja de Mati y Carlos Isaac, además de recuperar a Jacobo, el Córdoba CF tiene muy claro qué tiene que hacer para lograr la victoria. “No tenemos que conceder. Fuera de casa no hemos sido capaces de ponernos nunca por delante. Siempre fuimos a remolque. Tenemos ganas de ponernos por delante, de saber cómo manejamos la situación y ojalá sea el domingo en Cádiz. Tenemos que minimizar riesgos, ir de menos a más en el partido y nosotros somos un equipo dominador, pero a veces podemos ser dominadores en otras facetas del juego. En el Nuevo Mirandilla solo ganas si eres un equipo con personalidad”.

Asimismo, Iván Ania volverá a un equipo muy conocido por él, aunque no pudo demostrar su fútbol. “Hay gente que todavía continúa en el club. Tengo un grato recuerdo a pesar de que me tiré casi todo el año lesionado. Es un sitio en el que me sentí muy a gusto, en la vuelta del Cádiz CF a Primera División aunque no pudimos conseguir la salvación. Es junto, al del Córdoba o el del Betis, uno de los himnos más bonitos de España. Es la primera vez que voy a volver como entrenador, sí que como espectador he estado muchísimas veces. Ese campo tiene un ambiente especial y es emotivo vivirlo y sentirlo”, ha culminado.