Jacobo González: “El Córdoba CF no debería sufrir en exceso por la salvación”

Fan de Melendi, de los deportes extremos y con el sueño de ser futbolista desde muy pequeño. Ha jugado contra Messi, Luis Suárez y Griezmann y junto a Iago Aspas, Brais Méndez o Rafinha. Tiene una trayectoria más que sólida en el fútbol profesional y ahora ha llegado a Córdoba para tratar de consolidar a un club histórico en el fútbol profesional. Jacobo González Rodrigáñez (1997, Madrid) es el jugador diferencial de la plantilla de un club blanquiverde que es un recién llegado a LaLiga Hypermotion, aunque con la misma ambición que los mejores. El mismo entusiasmo que rezuma un profesional madrileño que atiende a Cordópolis con ganas de retornar a la competición liguera después de tres semanas. La expulsión en Santander ya queda lejos y las ganas de sumar el primer triunfo como visitante en Cádiz, muy cerca.

PREGUNTA. Esta entrevista llega justo antes del partido de Cádiz. Vuelves después de tres semanas ausente.

RESPUESTA. Sí, la verdad es que se ha hecho largo, se me ha hecho muy largo, es verdad que es algo merecido, lo tienes que comer con patatas, pero bueno, ya por fin vuelvo a jugar o, mejor dicho, vuelvo a tener la posibilidad de jugar.

P. ¿Cómo se sobrelleva eso? Porque en el inicio de la temporada has jugado diez partidos, los diez como titular y únicamente te habías perdido uno por lesión ante el Huesca, aunque esta vez ha sido diferente.

R. Sí, es verdad que no es lo mismo por lesión que por sanción. Cuando estás lesionado sales del equipo completamente y cuando estás sancionado sigues entrenando, entonces esa parte al menos me la llevo. Son tres semanas en las que es verdad que no compites, pero no paras de entrenar, y al final acabas dando un poquito más para intentar no perder ese nivel que estabas teniendo.

P. Además, no son dos semanas al uso, ya que con el partido suspendido ya son tres.

R. Sí, sí, ha sido una pena. Es verdad que es un partido que no me voy a perder, porque voy a poder jugar el de la Almería cuando sea, pero se ha hecho largo. Lo que parecía que iban a ser dos semanas, incluso un poquito menos, por tener el partido de Copa del Rey ahí, se ha convertido en tres semanas largas.

P. Y más por una acción rocambolesca. El árbitro percibe que dices algo cuando vas a hacer el cambio y te expulsa. Fue una acción un tanto extraña. ¿Cómo la viviste tú?

R. Bueno, la gente no lo sabe. En ningún momento me dirijo al árbitro. Es una pena, porque es verdad que hago un comentario, pero no va dirigido al árbitro, entonces él lo escucha y se piensa que va hacia él y decide expulsarme. Pero bueno, luego después del partido me acerqué a hablar con él, le comenté que en ningún momento me había dirigido a él, que el comentario iba para otra persona, pero bueno, ya no se puede hacer nada. Lo que quería era que en el acta lo pusiese un poquito más suave, así ha sido y me lo he comido. Ya te digo, es una equivocación por mi parte, pero bueno, ya está, ya he cumplido la sanción y ahora ya no se repetirá.

P. Vuelves para enfrentarte contra el Cádiz, aunque el Córdoba CF ha hecho un trabajo previo para situarse fuera de la zona de descenso. Ya llevas unas cuantas temporadas en Segunda División, ¿cómo ves al equipo después de estar cinco años fuera del fútbol profesional?

R. A mí me ha sorprendido gratamente, de verdad. Creo que estamos haciendo un fútbol distinto, un fútbol que no está acostumbrado la gente a ver en Segunda División, un fútbol de querer el balón, de presionar, de atacar, que lo único que nos está mermando un poco son las salidas fuera de casa, que evidentemente tenemos que dar un pasito adelante ahí. Pero por lo demás creo que el equipo está bien, creo que es un equipo sólido, un equipo que tiene muy claras las cosas y que ya te digo, en el momento en el que pulamos un pelín de cositas va a estar la cosa mucho mejor. Sinceramente, pienso que no deberíamos de sufrir en exceso por la salvación que es el objetivo que tenemos.

P. Hablando en tono individual, has jugado también en banda izquierda, has jugado de media punta, ¿dónde te sientes tú más cómodo ahora mismo en el esquema?

R. Pues es buena pregunta, porque depende mucho del partido, hay unos partidos en los que estoy más cómodo en la banda izquierda por la manera en la que ellos defienden, otras veces recibo muchos más balones por dentro, entonces te diría que en la media punta. Es verdad que hemos tenido la baja de Adilson, que en mi opinión es una baja muy importante porque para mí es un jugador diferencial en esta categoría. Entonces hay que ver ahora en el momento en el que estemos todos los jugadores disponibles donde el míster cree que es más importante mi figura, entonces yo estoy cómodo en las dos posiciones y es el míster el que decide eso.

P. Tu incorporación en verano fue el movimiento estrella del Córdoba CF. ¿Cómo se fraguó tu llegada?

R. Bueno, es verdad que yo este verano he tenido bastantes propuestas de distintos equipos, pero la manera en la que el Córdoba insistió en mí. Tanto el míster como la dirección deportiva me dieron mucha confianza e hicieron una apuesta importante en mí. En el momento en el que llegamos a un acuerdo por ambas partes es que no me lo pensé, yo se lo dejé muy claro, que yo tenía ganas de volver a jugar con el míster, yo ya le conozco hace bastantes años y ya tengo la confianza que me dio él.

P. Eso te voy a decir porque con Iván Ania ya coincidiste en el Villanovense, que estuviste muy cerca de ese play off a Segunda División. Fue un factor diferencial.

R. Pues es curioso porque ese año empecé sin jugar, él me lo recuerda. Yo era un niño, había gente veterana por delante de mí y empecé sin jugar, pero es verdad que si estoy donde estoy ahora mismo en gran parte es por él, porque él hizo que yo sacara todo mi potencial ese año y el Celta decide firmarme por el final de temporada que hago gracias a él.

P. ¿Qué significa para ti Iván Ania?

R. Bueno, es lo que te digo, si no es por él posiblemente yo no estaría aquí, aunque ya no es donde estoy sino la carrera que estoy haciendo y que he hecho. Mi carrera no hubiera sido como ha sido sin él. Ahora mismo soy un jugador más de la plantilla, las cosas como son. Lo que pasa es que yo el cariño que le he tenido durante estos años yo no lo escondo, porque para mí ha sido una persona muy importante.

P. Después de tu paso por el Villanovense, te firma el Celta, con el que estuviste en Segunda B hasta que pudiste debutar en Primera División contra el FC Barcelona. ¿Cómo fue ese salto? Porque a ti también te pilla joven, consolidándote en Segunda B.

R. La verdad que es el momento más importante de mi vida, sin ninguna duda. Es verdad que tengo la suerte de que es en la época de la Covid-19 en la que se pasa de tres a cinco cambios, también se juega de fin de semana a entre semana, entonces hay mucho desgaste en la plantilla. Bueno, se juntaron un par de cosas. También se dice mucho que el fútbol es oportunidad y suerte. Bueno, pues yo tuve esa suerte y creo que también aproveché esa oportunidad. Fue un día único, la verdad.

P. ¿Cuál es la principal diferencia entre Primera División y el fútbol no profesional?

R. Para mí, la diferencia más grande, aparte del ritmo, que hay mucho más ritmo sin duda, es la toma de decisiones. Allí la gente no se equivoca, o se equivoca muy poco. Y cuando te equivocas, lo pagas. Yo creo que esa es la diferencia más grande.

P. ¿Quién más te impresionó del FC Barcelona en esa época?

R. Bueno, estaba Messi. Yo se lo cuento a todo el mundo. Si Messi hubiera querido, en los primeros 20 minutos nos hubiera metido cuatro goles por mi banda. Lo que pasa es que no sé por qué decidió cambiarse de posición y conseguimos aguantar el resultado. De hecho, el equipo hizo un partidazo.

P. Tras tu paso por el Celta de Vigo llegaste a Tenerife, Sabadell, Andorra y Alcorcón antes de aterrizar en Córdoba, aunque el club se interesó por ti en temporadas anteriores.

R. Sí, es lo que te decía. El Córdoba ha insistido mucho en mi fichaje. Yo no sabría decirte cuántos veranos me han llamado por teléfono para que viniera aquí. Es verdad que nunca se ha dado por la categoría, vamos a ser sinceros. Yo creo que como todo jugador, cuanto más arriba estés, más quieres, evidentemente. Se daba todo, la categoría, se daba el equipo, que además en las últimas jornadas yo lo había estado viendo, vi los partidos de play off, vi las dos últimas jornadas. Se juntaron un par de cosas que al final me hicieron tomar la decisión de venir.

P. Y ahora toca volver después de tres semanas sin jugar en el apartado liguero. ¿Qué esperas de ese partido contra el Cádiz?

R. Partido muy complicado, como están siendo todos. Si es verdad que nos están costando los de fuera de casa. El Cádiz CF tiene una plantilla que, para mí, es de Primera División. Te pones uno por uno y son jugadores diferenciales todos ellos. Es verdad que no han tenido un inicio fácil, pero que poco a poco se ve que están empezando a soltarse y que están haciendo un fútbol muy bonito. La verdad que dan miedo. Lo que pasa es que nosotros estamos bien, demostramos que sabemos competir en todas las circunstancias, tenemos malos momentos, pero nos sobreponemos, y me espero un partido muy competido, pero ya te digo que veo al equipo muy bien.

P. Aunque no tanto fuera de casa. ¿Cómo está viviendo el vestuario esa doble cara?

R. Bueno, también es verdad que si te pones a ver LaLiga son muchos los equipos que fuera de casa pinchan y es que cuesta jugar fuera de casa. Siempre el equipo local da un poquito más, no sé si es por la afición o por la manera de motivarse o lo que sea, pero bueno, a nosotros nos está costando. Yo creo que principalmente porque los equipos a lo mejor nos entran muy fuerte al partido y a nosotros nos pega un golpetazo, dejándonos un poco atontados o aturdidos. Pero bueno, tampoco nosotros nos planteamos los partidos de otra forma que no sean como en casa. Es verdad que no están saliendo como queremos, pero el análisis es el mismo, la manera de ir a por el partido es la misma, lo que pasa es que no están terminando de salir las cosas.

P. ¿Y eso mentalmente puede afectar?

R. Sobre todo afecta el pensar que cuando juegas en casa es una final, porque si estás perdiendo siempre fuera, te obliga casi a ganar en casa. Entonces yo creo que afecta más esa necesidad de ganar en casa, pero creo que en el momento en el que consigamos una victoria fuera de casa, todo eso se va a estabilizar y va a hacer que el equipo esté mucho más tranquilo.

P. Incluso el empate contra Castellón puede ayudar, ¿no? Ese 0-2 al descanso e igualar de esa forma...

R. Sí, sin duda. Creo que, como te decía antes, el equipo consigue superar los malos momentos y, bueno, se vio ante el Castellón, una primera parte en la que no terminamos de estar bien y una segunda parte que fue, en mi opinión, muy buena, que hace que un equipo como el Castellón, que para mí está siendo de los mejores de LaLiga, se vea muy inferior.

P. Solo se ha cumplido el primer tercio de la temporada y es difícil anticipar dónde va a estar el Córdoba en mayo, pero, ¿tú crees que el equipo va en el camino correcto ahora mismo para llegar a la salvación?

R. Sí, sin duda creo que sí. Hacemos muchas cosas bien, nos faltan esos detalles de los que hablábamos antes, pero también pienso que la salvación pasa por ser fuertes en casa, y de momento lo estamos siendo. En el momento en el que consigamos puntuar fuera de casa, creo que las cosas van a salir bien.