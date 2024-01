Iván Ania: “Cuando no puedes ganar, es importante no perder”

Una noche mágica tornada en pesadilla. El Córdoba CF buscaba su undécimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota ante el Real Madrid Castilla, pero la noche de la víspera de la visita de los Reyes Magos trajo para los blanquiverdes carbón en vez de regalos. El tanto inicial de Manuel Ángel fue un golpe moral para los califas, que lograron reponerse en los últimos minutos con un tanto de Yussi Diarra que enloqueció a la grada. Sin embargo, con el conjunto califal volcado al ataque, David González acabó sentenciando el duelo al contragolpe, dándole los tres puntos al filial madridista, y concretando la pesadilla en El Arcángel.

En este sentido, Iván Ania fue claro en su balance del partido: “no puede ser positivo porque hemos perdido. Teníamos la intención de ganar, se vio desde el principio, pero ellos estaban en un bloque medio-bajo”, ha resumido el ovetense, que ha puntualizado que estaban “utilizando mucho el centro lateral, y ahí se impusieron sus defensas a nuestros atacantes”. Luego, comentando los goles, ha recordado que “el gol viene de una parada de Carlos Marín”, a lo que los blanquiverdes siguieron “insistiendo, con paciencia, y ellos más replegados aún”, aunque lograron “hacer ese gol del empate”. Finalmente, lograron empatar por medio de Diarra, pero el filial madridista se impuso finalmente con un gol a la contra, que “ya habían avisado en dos o tres ocasiones, ya que estábamos muy volcados”. Así, ha concluido el balance apuntando que se queda con “la sensación de que no deberíamos haber perdido”.

Además, Ania ha sido contundente al respecto: “Cuando no puedes ganar, es importante no perder, y hoy no hemos sabido gestionarlo”. Profundizando en ese último gol, el técnico del Córdoba ha explicado que “es un centro lateral nuestro que intentamos rematar, la coge el portero, saca a Theo y montan una transición. Deberíamos haber alargado más y llegar hasta nuestro borde del área. Se podría haber cortado en el duelo de Isma con Theo, pero son un cúmulo de circunstancias que hace que se produzca ese segundo gol. Es un día jodido porque no teníamos en mente que sucediera esto”. Aún así, ha recordado que “si miramos una trayectoria hacia atrás, llevábamos sin perder desde la jornada 7. En esa trayectoria hemos hecho buenos números, pero esto nos tiene que hacer ver que no va a ser fácil. Muchos equipos se nos van a replegar, unos días tienes la fortuna de poder abrir el marcador, y otras no”.

No todo es, sin embargo, malo para Ania. El entrenador ha recordado que han “hecho cosas bien, pero nos ha faltado lo más importante: el remate”. Esto se ha debido, sobre todo, por el “acierto de los defensores del Castilla, tanto defensas como portero”, pero eso no quita que los blanquiverdes hayan “sometido al rival, que apenas han podido tener el balón más allá de las transiciones”, pero “atacar un equipo con mucha gente detrás del balón es difícil”. Y es que los califas tenían “la experiencia del Atlético Baleares, y hoy nos ha vuelto a ocurrir”, aunque todo “podría haber cambiado si nos ponemos al principio por delante en una ocasión de Casas. Nos ha faltado el último remate y la última ejecución”.

Para subsanar esto, el míster blanquiverde le ha pedido a sus jugadores que intentasen más el tiro desde fuera del área en la segunda mitad. Ania ha recordado que han sacado “más de diez córneres, pero que les ha faltado eso, ”tirar más desde fuera del área“, poniendo como ejemplo que ”el gol viene precedido de un tiro que el portero deja un rechace“. Y es que, ”cuando no eres capaz de generar peligro más allá de una sensación, uno de los recursos debe ser el tiro desde fuera, y nos ha faltado tirar más“. Esta falta de acierto ha derivado en los más que necesarios refuerzos que necesita el equipo. Pese a ello, en ataque, Ania ha confesado que está ”contento con lo que tenemos“, ya que tanto Casas como Toril son ”delanteros de mucho nivel, importantes en la categoría“, y ha reincidido en que ”jugamos con un delantero y tenemos dos“. Donde sí que ha pedido refuerzos es en defensa, ya que ha confesado que ”si hubiese tenido un central puro, a lo mejor hubiese hecho el cambio“ de Carlos García, al que se le subieron los gemelos en los últimos minutos.

Por último, también ha vertido una opinión sobre el árbitro, y ha aseverado que la mano de Obrador en la primera parte “es penalti”, ya que “le da al aire y es penalti, pero no sé como es´ta el tema de las manos ya, creo que ni los árbitros lo saben”. Por lo tanto, “no lo pitó y nos fastidió”, a lo que se suma “otra posible mano en un centro lateral de Carracedo, en un forcejeo entre Casas y el central”. Sin embargo, nada de eso ha sido pitado y, finalmente, el Córdoba CF ha caído contra le Real Madrid Castilla, poniendo así fin a una racha de diez encuentros consecutivos sin perder.