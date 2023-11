Iván Ania: “No es lo mismo ganar en ciertos campos que ganar en Málaga”

Semana ilusionante en el Córdoba CF. A pesar de la tediosa andadura por la Primera RFEF, una categoría que no le corresponde al conjunto blanquiverde por historia y afición, hay veces en las que pequeñas rivalidades aderezan una división donde el barro, la lucha y la brega son los protagonistas. El Córdoba CF visita al Málaga CF, vuelve a la Rosaleda, para enfrentarse en un “partido de otra categoría”, tal y como lo ha presentado Iván Ania en la rueda de prensa previa al duelo. Y es que, aunque la realidad es que “estamos los dos quipos en Primera RFEF”, el ambiente será sublime, con un “campo casi lleno, aficionados desplazados del Córdoba CF”, y un aliciente para satisfacer al cordobesismo más acérrimo.

Por todos esos alicientes, Ania tiene claro que deben “competir bien, tener claro donde son ellos fuertes, y pensar en atacar sus debilidades, o donde consideramos que están”, ya que el Málaga CF es “un equipo muy sólido como local”, que “nunca empezó perdiendo en la Rosaleda”, y se caracterizan por ser un combinado “vertical y con pegada”, por lo que los blanquiverdes deben estar “atentos a todas esas situaciones”. No será, sin embargo, el primer duelo de alto postín para los blanquiverdes, ya que el propio Ania también ha recordado que estuvieron en Murcia, aunque también ha subrayado que “no es lo mismo ganar en ciertos campos, que ganar en Málaga, en Murcia o en el campo del Dépor”, a lo que se le suma el hecho de que “una victoria nos colocaría en una posición alta en la tabla”.

Por todo ello, por “la repercusión”, y por lo que “te da moralmente”, el Córdoba CF y sus jugadores son conscientes de que deben “competir muy bien el partido”. Así, la clave estará en “dejar la portería a cero”, ya que se está viendo que así “tenemos muchas más posibilidades de ganar, no como al principio, que siempre encajábamos y teníamos que anotar dos o tres goles”. No será sencillo puesto que Córdoba CF y Málaga CF “nos conocemos muy bien, nos respetamos, y va a ser un partido de ajedrez desde el punto de vista táctico, donde intentaremos anularnos los dos equipos y, en ataque, tener la finura y la frescura para generar peligro”.

Llegará en el mejor momento del Córdoba CF “en cuanto a resultados”, tal y como ha reconocido Ania, ya que “llevamos cuatro victorias en los últimos cinco partidos”, aunque sí que ha recordado que “al principio, a pesar de los resultados, el juego no estaba siendo muy distinto al de ahora, pero ahora somos capaces de dejar la portería a cero y dejar al rival con muy pocas opciones de hacernos gol”.

Por su parte, el Málaga CF llegará con la baja de Juanpe y la duda de Nelson, aunque eso no está en la mente de Ania, ya que aunque “cuando tienes bajas te debilitas”, eso no significa que “no puedas sacar una alineación y unos cambios de nivel y competitivos”. A pesar del duelo de Copa del Rey de los malagueños en Barakaldo -donde Nelson se retiró en el minuto treinta y es duda por una sobrecarga-, el entrenador del Córdoba CF ha recordado que “no podemos pensar en las bajas”, ya que son “muy buen equipo, de los favoritos para conseguir al ascenso”, y “ver que tiene bajas te hace relajarte o perder el foco”, por lo que irán “pensando en que son muy buen equipo, pero también en que le podemos competir como hacemos con todos”.

“Juegue quien juegue, el equipo no se va a resentir”

En el apartado de bajas, Iván Ania seguirá sin poder contar con Adri Castellano, que será baja segura. La duda la aportará Iván Rodríguez, pendiente de evolución, y que están “ahí, a ver si hay manera de que pueda llegar”. Ania recuperará, eso sí, a Kike Márquez tras cumplir sanción, y a pesar de estar dos semanas sin jugar, “está disponible como los demás”. “Todavía no hemos dicho la alineación a los jugadores y no se la diremos hasta antes del partido, pero está disponible. Porque no haya disputado partidos durante una semana más, no pasa nada, está en forma para ser titular”, ha apuntado.

Por todo ello, el ovetense ha reconocido que “ahora tenemos más alternativas” para configurar el once inicial, ya que “a principio de liga había jugadores que acababan de llegar y que no estaban en un momento de forma optimo para competir los noventa minutos”, pero ahora “están todos a un nivel alto y listos para competir”. “A medida que van pasando las jornadas hay gente que va entrando, que va saliendo, pero lo importante es tener opciones y alternativas. Juegue quien juegue el equipo no se va a resentir y va a seguir con un nivel similar o mejor”, ha subrayado el entrenador, destacando que “la competencia entre jugadores va en beneficio y crecimiento del equipo”, por lo que “tener alternativas es muy positivo”.