Córdoba CF y una gran oportunidad de reengancharse al 'play off' siete meses después

Corría la jornada 26 de la pasada temporada 2022-23 cuando el Córdoba CF, comenzando una pequeña crisis de resultados, mantenía de un hilo su posición en los puestos de play off de ascenso a Segunda División. Una semana después, el 12 de marzo de 2023, el empate cosechado ante la AD Ceuta en El Arcángel confirmaba la salida de los pupilos de, por aquél entonces, Germán Crespo, de los puestos de promoción de ascenso a la categoría de plata. Desde entonces, tres inquilinos en el banquillo y un sinfín de jornadas sin aliciente hasta ahora. El Córdoba CF depende de sí mismo para volver a colarse entre los cinco primeros.

Todo pasa por el encuentro del próximo domingo en la Rosaleda, ante el Málaga CF. Actualmente, el Córdoba CF debe de salvar una diferencia de dos puntos con respecto al segundo clasificado, el Real Murcia. Contra los pimentoneros, los blanquiverdes tienen el goal average particular ganado gracias a la victoria califal en el Estadio Enrique Roca, por lo que en caso de empate de los murcianos y victoria cordobesa, los blanquiverdes estarían en puestos de play off. Además, si se dan los resultados, podría llegar a alcanzar incluso al cuarto puesto, ocupado actualmente por el Algeciras, pero en ningún momento se colocaría por delante de ellos ya que los algecireños tienen el goal average a favor.

Sin embargo, por como se suelen componer las clasificaciones en estos primeros compases de competición, el Córdoba CF podría ascender incluso a ese cuarto puesto en caso de que venciese al Málaga, y tanto Real Murcia como Algeciras perdiesen. Esto se debe a que, en un principio, hasta que no se jueguen todos los encuentros de ida y de vuelta entre todos los conjuntos, lo que determina el orden de los equipos en caso de empate a puntos es la diferencia general de goles. En este caso, el Real Murcia la tiene empatada -once goles a favor y once en contra-, y el Algeciras en '+4' -once goles a favor y siete en contra-. El Córdoba CF, por su parte, con un '+3' -trece goles a favor y diez en contra', debería de vencer por dos tantos para superar al Algeciras.

Todo esto se suma al hecho de que el Córdoba CF cuenta con un partido menos que todos sus competidores. El duelo aplazado contra el Atlético Sanluqueño hace que todas las cuentas antes expuestas sean ciertamente más fáciles para los blanquiverdes. Es el único equipo de los trece primeros clasificados que cuenta con nueve partidos con respecto a los diez que tienen el resto, por lo que en caso de lograr vencer ese encuentro aplazado, las posibilidades se multiplicarían. Por ahora, se baraja la fecha del 22 de noviembre para recuperar el duelo, aunque aún no ha sido confirmado por parte de la RFEF.