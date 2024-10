Iván Ania: “El Racing es un equipo muy definido, pero también tienen debilidades”

El Córdoba CF afronta su semana más exigente hasta el momento. Los blanquiverdes, tras vencer el viernes pasado al FC Cartagena, visitan este miércoles el hogar del líder, El Sardinero. El Racing de Santander espera la llegada de los califas, que eso sí, confían en arrancar un buen resultado. De hecho, el propio Iván Ania, en la rueda de prensa previa al duelo, ha recordado que “también tienen sus debilidades”.

El entrenador califal ha pasado lista del parte de bajas, confesando que han entrenado “con todos”, aunque se mantiene a la espera de ver “si viajan todos”, ya que confía en que “el el último momento esté disponible alguno de los que están en duda”. Así, junto con el plantel, viajará también el canterano Álex López, toda vez que las dudas se ciernen sobre Marvel, Adilson y Mati Barboza.

Será, sin duda, un partido especial para Iván Ania, puesto que supondrá la vuelta al equipo que le dio la oportunidad de debutar como entrenador en el fútbol profesional. “Es la primera vez que voy a volver como entrenador a El Sardinero, y se me hará raro porque estoy acostumbrado a una parte del campo y voy a tener que ir a la contraria”, ha explicado, reconociendo que sentirá “nostalgia” ya que considera Santander un sitio en el que fue “feliz”, se sintió “muy bien tratado y querido”, aunque el fútbol hizo que tuviese que marcharse.

También ha hablado sobre la parte personal de los entrenadores, recordando que para él, el ascenso “ha sido una bendición”, ya que, por ejemplo, mañana podrá “ver a mis hijos, a mi mujer, y a mi madre, y los podré ver en Santander, Coruña, Oviedo o Gijón. Veo a mis hijos por videollamada todos los días, pero en persona poquísimo, cada tres meses. Me he perdido mucho”, ha reconocido, visiblemente emocionados. “La pequeña siempre pregunta por qué papá no está en la comunión. Nunca pude llevarlos al cole nuevo”, ha reflexionado, antes de cerrar reconociendo lo evidente: “Es un partido especial”.

¿Rotaciones?

Por otro lado, hablando ya del plano deportivo, el entrenador califal ha desechado en varias ocasiones la idea de acometer rotaciones en el equipo. “Vamos a lo inmediato, no miramos más allá de eso”, ha enfatizado, subrayando que irán “a lo que necesitemos mañana ante el Racing y lo que creamos que es lo mejor para ganar el partido”. Esto se debe a que otras veces tuvo “ese pensamiento de quitar minutos para dárselos a otro, pero siempre pasó algo al final que modificó esos planes”.

Así, si algo le preocupa, es más la “diferencia de días entre los partidos contra Racing y Eldense”, ya que llegarán el jueves a Córdoba a media tarde, y ya el viernes están con la previa del duelo. “Un mínimo golpe o lesión no te va a permitir estar disponible para el siguiente partido”, y esto se agrava con la confección de plantilla corta. “Normalmente los equipos que juegan cada tres días tienen posiciones dobladas e incluso tripliadas, y nosotros esa situación no la tenemos, por lo que tenemos que vivir a lo inmediato”.

“Sabemos que es un partido muy complicado”

Cuando ha llegado el turno de hablar del Racing de Santander, Ania ha demostrado tenerlo muy estudiado. “Es un equipo con un estilo muy definido, alineación definida, poquísimos cambios más allá de los obligados, siempre con un 1-4-2-3-1 que varía en función de la posición de Íñigo Vicente”, ha explayado. Por ello, tienen “sus características”, y el Córdoba CF actuará en función a ellos, ya que “como todosl os equipos, tienen fortalezas y debilidades”.

Así, ha destacado que ofensivamente “tienen un nivel altísimo, buenísimos jugadores y entrenador, y eso, a veces, es garantía de éxito”. Por lo tanto, es “un partido muy complicado ante un rival que es potente tanto como local como visitante, donde llevan cinco victorias en 10 partidos. Ese es el hecho que les ha permitido estar líderes con una important ventaja ante el segundo”.

De hecho, cuestionado sobre si la victoria del Cartagena en Santander puediese ser un ejemplo sobre el que mirarse, Ania lo ha descartado. “El Cartagena tuvo un penalti y un gol que es un error del portero. Estuvo sometido casi el partido entero, en muchos momentos con defensa de 5 e incluso de 6. Acumuló muchísima gente detrás del balón, y de ahí que ganaran, pero fue muy superior el Racing por estadísticas”.

Por ello, ha vuelto a reincidir en que esta Segunda División se basa en no cometer errores “y dominar las áreas, y si tienes que dominar una, preferiblemente que sea la propia, ya que te puede garantizar una portería a cero”. Y es que ha recordado que en cualquier momento del partido, “por muy superior que seas, siempre va a haber también un momento para el rival”.

Aún así, el entrenador asturiano ha negado que vaya a hacer cambios en su esquema para defender. “Me equivocaría si ahora quiero, en dos días de preparación, hacer un sistema defensivo de acumular gente. Tenemos una identidad y un modelo de juego en el que el dibujo es lo de menos. Puedo jugar con cinco en defensa, y que luego sean tres mediocentros en ataque”, ha explicado Ania, reincidiendo en que “lo importante es ser sólido defensivamente, pero con lo nuestro, y no tener que modificar mucho”.