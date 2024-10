“Nos han timado”: los afectados por el Festival de Cine Fantástico crean grupos para organizar denuncias

La cancelación oficial de la convención del Festival de Cine Fantástico de Córdoba, Noctámbulo, adelantada por este periódico y anunciada este lunes, ha llegado con indicaciones para la devolución del dinero abonado por las numerosas personas que habían comprado su entrada y que, a lo largo del pasado fin de semana, habían visto que la web no mostraba ya esa posibilidad.

Paralelamente, algunos de los afectados han comenzado a crear grupos donde poner en común sus casos para ver cómo organizar acciones y reclamaciones, sobre todo, en lo que concierne a la devolución del dinero invertido en entradas, viajes y alojamiento.

Beatriz, una de las asistentes que había adquirido sus entradas con antelación, expresaba este lunes a este periódico su frustración por lo que ella y muchos otros consideran un engaño. “Nosotros vimos el apoyo institucional del Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Filmoteca de Andalucía. Si una institución pública presta su apoyo a un evento, entendemos que hay una garantía detrás, que no es solo humo”, comentaba la afectada, remarcando que las ruedas de prensa y el respaldo de figuras locales como el alcalde y la concejala de Cultura dieron una imagen de seriedad que convenció a los posibles asistentes.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, de hecho, fue el que comparó el festival con la Comic Con, al defender el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones como espacio idóneo para ello. “Nos gastamos sesenta euros por persona pensando que todo iba a salir bien, porque había invitados extranjeros, algo poco común en eventos de este tipo. Pero todo se derrumbó cuando los colaboradores empezaron a desmarcarse”, explica la perjudicada, que reconoce que comenzó a sospechar sobre la viabilidad del festival el pasado viernes cuando este periódico desveló que algunas entidades, cuyo logotipo aparecía en la publicidad del festival, nunca habían confirmado su colaboración oficial.

Ya era demasiado tarde. “Ahí fue cuando empezamos a darnos cuenta de que algo no iba bien. Y cuando se confirmó que el festival no iba a celebrarse, ya sabíamos que habíamos sido timados”, confiesa Beatriz, que apunta que el hecho de que los organizadores del evento no ofrecieran ningún tipo de explicación inmediata solo aumentó la confusión y el malestar entre quienes habían comprado entradas con meses de antelación.

“Anuncio de cancelación” y los “términos generales” por parte del promotor

El promotor del evento, Alberto Casanova, ha asegurado a este periódico que ya se están devolviendo las entradas a través de los mismos canales en las que fueron adquiridas. En su página web, el festival ha habilitado un “anuncio de cancelación” en el que detalla la política de devolución de entradas, dependiendo del lugar en el que fueron adquiridas, y en el que pide “disculpas” a las personas que las compraron.

Además, se ha remitido a los “términos generales” que los expositores y espectadores asumieron al enviar su solicitud: “En caso de cancelación del Festival por causas de fuerza mayor o legales, así como en caso de que no se alcance el número mínimo de boletos vendidos para la realización del Festival se reserva el derecho de cancelar el evento. En tal caso, se procederá a la devolución del importe de las tarifas pagadas por los expositores y de las entradas adquiridas dentro del plazo estipulado de 30 días naturales para los expositores y de 14 días naturales para los asistentes, conforme a la normativa vigente. No se reembolsarán otros gastos adicionales incurridos por los asistentes o expositores, como alojamiento o transporte”, reza en su página web.

Viajes desde Barcelona, Tenerife o Mallorca

Beatriz no es la única afectada que ha hablado con este periódico. Desde la asociación Ghostbusters Spain comparten una historia similar. “Se había puesto mucho cariño e ilusión en este evento. Nosotros y otras asociaciones como la Legión 501 de Star Wars, lo veíamos como una oportunidad única para reunirnos y celebrar nuestra pasión por el cine fantástico en una ciudad tan maravillosa como Córdoba”, señala la entidad, además de añadir que conoce a afectados que iban a viajar a Córdoba desde lugares como Barcelona, Tenerife, Sevilla, Palma de Mallorca, Galicia, Zaragoza, Madrid y Valencia.

“Mucha gente había comprado billetes de avión, reservado hoteles, todo con la esperanza de vivir un fin de semana increíble. Algunos han llegado a pagar las entradas y sé que a muchos ya le han devuelto el importe”, insiste un miembro de la organización, quien lamenta tanto la pérdida económica, como el golpe emocional , al igual que muchos otros asistentes, y define lo ocurrido como “un timo”.

“Es una pena lo que ha ocurrido, sobre todo porque afecta a la imagen de Córdoba, una ciudad que no tiene la culpa de nada pero que se ve perjudicada por la mala gestión de este evento”, señalan desde Ghostbusters Spain, desde donde temen que “lo más probable” es que el promotor “desaparezca del mapa y no volvamos a saber nada de él”. “Solo espero que no vuelva a timar a nadie más”, concluyen.

La falta de respuesta del Ayuntamiento

A medida que la situación se fue esclareciendo y quedó claro que el festival no tendría lugar, los afectados han comenzado a organizarse a través de redes sociales, creando grupos para compartir información y tomar acciones legales conjuntas. “Ya hemos formado varios grupos para ver cómo proceder con las denuncias. No podemos quedarnos de brazos cruzados”, explica Beatriz, quien, junto con otros damnificados, está buscando respuestas tanto del promotor del evento como de las instituciones que supuestamente respaldaban el festival.

En su caso, compró las entradas por la web, y este lunes, al saber que se podría reclamar la devolución, escribió un correo electrónico que, a la hora de publicarse esta información, no había obtenido respuesta de la organización.

Más allá del papel del promotor, una de las principales quejas de los afectados es la falta de comunicación por parte de las autoridades locales. A pesar de que el Ayuntamiento de Córdoba y otras instituciones figuraban como colaboradores del evento, hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento claro sobre lo ocurrido por parte del alcalde de Córdoba, que llegó a participar en dos ruedas de prensa de presentación del evento, una de ellas en un espacio municipal -el Centro de Recepción de Visitantes (CRV)-.

“Es muy frustrante que el Ayuntamiento no haya salido a dar la cara. Si apoyaron este evento, deberían exigir explicaciones y exigir la devolución de los importes a los afectados. No puede ser que simplemente se queden en silencio mientras nosotros nos sentimos engañados”, afirma Beatriz con indignación.