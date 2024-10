Iván Ania: “Hay maneras de perder, y esta no es una manera”

Crítico, claro y directo. Así se ha mostrado Iván Ania en la rueda de prensa posterior al duelo de su equipo, el Córdoba CF, ante el Racing de Santander. El técnico asturiano del conjunto blanquiverde ha recalcado su malestar con la imagen dada por el equipo, incidiendo en que los califas firmaron un mal partido en su vuelta a El Sardinero. Así, suman la quinta derrota lejos de casa de la temporada, manteniéndose como el peor visitante de la categoría y, además, con una grave penalización: ni Álex Sala ni Jacobo podrán estar en El Arcángel el sábado. Todo ello, además, con otro 'palo' para Marvel.

El balance para Ania es claro: “negativo, evidentemente”. Así ha comenzado la rueda de prensa el técnico, reconociendo que su equipo ha tenido en El Sardinero “muy pocas opciones de ganar, e incluso pocas opciones de empatar”. Sobre el Racing de Santander, también claro: “Fueron superiores”. Dicho esto, el asturiano ha analizado los goles encajados, que vienen “en dos jugadas por banda en las que son capaces de llegar a línea de fondo, dos pases atrás en los que defendemos mal la segunda línea”, y ahí llegan los tantos. “A un equipo que es superior a ti, si le concedes, tarde o temprano llegan los goles. La sensación era que nos podían haber metido antes”, ha sentenciado.

Siguiendo con su análisis, ha recordado que en la primera parte “apenas inquietamos la portería rival”, cuestionándose incluso si su equipo hizo “algún tiro a puerta”. En la segunda mitad, el Racing introdujo un cambio táctico de Lago Junior e Íñigo Vicente, que tenía planeada el Córdoba CF, pero que no fueron “capaces de anular esa conexión -de Vicente- con los puntas”, y “de ahí que nos hicieran los goles, y esa sensación de que cuando le encontraban, generaban peligro”. En defensa, los locales “tenían la línea adelantadísima, pero solo lo pudimos penalizar en el gol que le anulan a Théo”, ha explicado, antes de aseverar que tuvo “la sensación de que no tuvimos ninguna opción de ganar, y muy pocas de empatar”.

De esta manera, tras todo este análisis, Ania se ha mostrado tajante: “No podemos perder de esta manera, no con esta imagen. Creo que hay maneras de perder, y esta no es una manera”, ha subrayado. “Hemos sido inferiores en el duelo, en recoger esas segundas jugadas, y contra un equipo que es superior a ti, si no eres ganador de duelos o de segundas jugadas, complicado sumar”, ha añadido. Eso sí, ya mira al futuro el técnico del equipo blanquiverde, recordando que “hay que continuar y levantar la cabeza”, y consciente de que hay “un partido el sábado para el que, más allá de la derrota, nos llevamos dos sanciones que son importantes: Sala y Jacobo. Vamos a llegar mermados al partido, pero tenemos que ganar, ya que si no somos capaces de hacerlo fuera de casa, tenemos que hacerlo como locales, tal y como lo estamos haciendo ahora”.

Ya por último en este sentido, el asturiano ha comentado dos acciones polémicas, o extrañas, del partido. Por un lado, ha reconocido que no tiene “ni idea de qué le dice” Jacobo al colegiado para la expulsión directa, explicando que el propio Jacobo le dijo que no le había dicho nada. Por otro, esa situación extraña en la que Marvel ha pedido el cambio, se ha ido a retirar del terreno de juego, pero Ania le ha mandado que vuelva a su posición. “Los cambios los marco yo, no Marvel. Tenía preparado el cambio. Ya es la segunda vez que nos ocurre y no nos puede volver a ocurrir. Tenemos que ser mucho más veteranos en ese sentido. En Albacete se tiró un minuto estirando el gemelo, y hoy se intenta salir del campo sin ningún motivo, cuando luego pudo aguantar 15 minutos más, por lo que podía continuar”, ha aseverado al respecto.

Así, finalizando la rueda de prensa, Ania ha explicado el motivo por el que el Córdoba CF logró igualar la contienda en la segunda mitad: “estábamos mejor con balón, no teníamos tantas pérdidas y fuimos capaces de profundizar y llegar al área rival. Nos anularon un gol, tuvimos un tiro de Jacobo, y el partido estuvo más igualado”, ha reflexionado, explicando que en la primera mitad, su equipo tuvo “muchísimas pérdidas”, cuando tenían “una situación clarísima que era, cuando girábamos el juego, su lateral estaba solo ya que Lago y Camara no bajaban, pero no éramos capaces de encontrarlos. Metíamos el balón de fuera hacia adentro, y teníamos pérdidas dentro, por lo que le sacamos poco provecho cuando era una de las claves”.